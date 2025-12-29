Tässä ovat vuoden suosituimmat vaihtoautot

Vuoden 2025 suosituimmat vaihtoautomerkit ovat selvillä, ilmenee autoliike J. Rinta-Joupin myyntitilastoista. Ketjun tilastojen mukaan kuluvan vuoden myydyin automerkki oli Toyota.

Seuraaville sijoille ylsivät Volkswagen ja Volvo. Mallitasolla kärkipaikkaa piti Skoda Octavia, ja kärkikolmikon täydensivät Ford Focus ja Volkswagen Golf.

Toyotan vaihtoautojen myynti kasvoi noin kolmanneksella, ja erityisesti sen suosituimpiin malleihin kuuluvat Corolla ja Yaris ottivat merkittäviä harppauksia myyntitilastoissa.

– Suomalaiset rakastavat koko kansan autoja, sillä ne ovat usein hintatasoltaan houkuttelevia ja sopivat monen arkeen ja erilaisiin käyttötarpeisiin. Kuluneena vuonna kysyntä on kohdistunut selvästi edullisemman hintapään tuotteisiin, joihin nämä autot tyypillisesti kuuluvat. Tämä näkyi myös kokonaisuudessa, kun myytyjen vaihtoautojen keskihinta laski runsaat tuhat euroa viime vuodesta, sanoo myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni tiedotteessa.

Käyttövoimavertailussa täyssähköautojen myynti kasvoi prosentuaalisesti voimakkaimmin, jopa 70 prosenttia. Siitä huolimatta puhtaasti bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen osuus kaikista myydyistä käytetyistä henkilöautoista oli edelleen noin 75 prosenttia.

Kun sähkö- ja hybridiautojen kehitystä tarkastellaan pidemmällä aikajänteellä, on havaittavissa, että niiden osuus käytettyjen autojen kokonaismyynnistä on kasvanut noin 10 prosenttia viimeisen neljän vuoden aikana.

– Sähkökäyttöisten autojen yleistyminen on ollut jopa odotettua nopeampaa. Kehitystä ovat vauhdittaneet päästöihin liittyvä sääntely ja lainsäädäntö, jotka ovat ohjanneet uusien autojen tarjontaa yhä sähköistetympään suuntaan, sekä tätä tukeva vero- ja ohjauspolitiikka. Käytettyjen autojen kaupassa muutosta tarkastellaan kuitenkin volyymin näkökulmasta, ja siinä hinta on tällä hetkellä keskeisin tekijä, Ala-Hakuni toteaa.

Havainnot perustuvat J. Rinta-Joupin käytettyjen henkilöautojen myyntitilastoihin ajalta 1.1.–28.12.2025 ja niitä verrataan vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon.