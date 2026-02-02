Verkkouutiset

Puhelimia myynnissä. LEHTIKUVA / OLIVIA RANTA

Tässä ovat tammikuun myydyimmät puhelimet

  • Julkaistu 02.02.2026 | 13:48
  • Päivitetty 02.02.2026 | 13:48
  • Älypuhelimet
Applen laitteet ovat kuluttajien suosiossa.
Applen puhelimet ovat Telian ja DNA:n tammikuun myyntilistojen kärjessä.

Telia kertoo, että tammikuun myydyimmäksi puhelimeksi nousi Apple iPhone 15 5G.

– Tammikuu oli Telian puhelinkaupassa edellisvuoden tasolla, mutta Applen laitteiden myynti kasvoi selvästi. Neljän kärkeen nousi kaksi iPhone 17 -sarjan Pro-mallia, mikä kertoo asiakkaiden kiinnostuksesta laadukkaisiin ja pitkäikäisiin laitteisiin, kertoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg tiedotteessa.

Applen puhelimet kävivät kaupaksi myös DNA:lla.

– Tammikuun kampanjat vauhdittivat puhelinmyyntiä. Niin huippuluokan lippulaivamallien kuin keski- ja edullisemman hintaluokan laitteiden kysyntä oli vahvaa. Myydyimmäksi puhelimeksi nousi Applen edullisin iPhone 16e, joka ohitti viime syksyn iPhone-uutuudet ja OnePlus Nord 5 -puhelimen, kertoo tiedotteessa laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.

Telian myydyimmät puhelimet tammikuussa 2026 (kuluttaja-asiakkaat)

1. Apple iPhone 15 5G
2. Apple iPhone 17 Pro Max 5G
3. OnePlus Nord 5 5G
4. Apple iPhone 17 Pro 5G
5. Samsung Galaxy A16 4G
6. Samsung Galaxy S24 5G
7. Apple iPhone 16e 5G
8. OnePlus Nord CE5 5G
9. Apple iPhone 16 5G
10. Samsung Galaxy A26 5G

DNA:n myydyimmät puhelimet tammikuussa 2026 (kuluttaja-asiakkaat)

1. Apple iPhone 16e 5G
2. OnePlus Nord 5 5G
3. Apple iPhone 17 Pro 5G
4. Apple iPhone 16 5G
5. Apple iPhone 17 Pro Max 5G
6. OnePlus Nord CE5 5G
7. Samsung Galaxy A16
8. Apple iPhone 15 5G
9. Apple iPhone 17 5G
10. Samsung Galaxy A26 5G

