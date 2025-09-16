He ovat ensimmäistä kertaa palkitut maaseudun tekijät

Maatalousalan neuvonta- ja kehittämisjärjestö Proagria on jakanut ensimmäiset valtakunnalliset Maaseudun puolesta -kunniamaininnat. Järjestö kertoo asiasta tiedotteessa.

Proagrian mukaan ehdotuksia kunniamaininnan saajiksi tuli runsaasti ja valinta oli vaikea tehdä.

Lopulta kunniamaininnan saajiksi valittiin yhden saajan sijaan kolme eri näkökulmista. Sektoreiksi valittiin Maaseudun puolesta -henkilö, Maaseudun puolesta -yhteisö ja Maaseudun puolesta -yritys.

Maaseudun puolesta -kunniamaininnat jaetaan Koneagriassa torstaina 9. lokakuuta 2025. Saajat saavat 500 euroa arvoisen Proagrian palvelusetelin, Koti peltojen keskellä -mitalin ja kunniakirjan.

Kunniamaininnan saajiksi valittiin:

– Tuomo Turjansalo Kouvolasta

– Reisjärven Kangaskylän maaseutuseura ry sekä

– Hirvilahden kyläkauppa Oy

Kaikki saajat täyttivät kunniamaininnan saannin keskeiset valintakriteerit ja heidän toimintansa on näkyvää, maataloutta ja maaseutua positiivisesti rakentavaa.

– Proagriana haluamme nostaa esille maatalouden ja maaseudun ihmisiä ja heidän onnistumisiaan. Ilahduimme runsaasta määrästä ehdotuksia, jotka olivat hyvin erilaisia ja mielenkiintoisia. Siksi päädyimme jakamaan kolme kunniamainintaa, kertoo yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila Proagria keskusten liitosta tiedotteessa.

Maaseudun puolesta on kunniamaininta maaseudun ja maatalouden eteen tehdystä merkittävästä työstä, jolla on laajaa näkyvyyttä, vaikutusta, yhteisöllisyyttä tai innovatiivisuutta.

Kunniamaininnan saaja voi olla henkilö, yrittäjä, yhteisö tai yritys. Kohdetta voi ehdottaa julkisessa haussa kuka tahansa. Haku on avoinna Proagrian kanavissa. Seuraavia Maaseudun puolesta -kunniamaininnan saajia voi ehdottaa toukokuusta elokuuhun vuonna 2026.