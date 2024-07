Tässä on Britannian uusi värikäs hallitus

Britanniassa konservatiivipuolueen yli kolmetoista vuotta kestänyt valtakausi on päättynyt ja työväenpuolueen uuden pääministerin Keir Starmerin hallitus on nimitetty.

Varapääministeriksi ja asuntoministeriksi nousee Angela Rayner, joka on myös työväenpuolueen varajohtaja. Rayner jätti koulut kesken 16-vuotiaana tultuaan raskaaksi. Hän on kertonut, ettei hänellä ollut lapsena kirjoja, koska hänen äitinsä ei osannut lukea tai kirjoittaa. Myöhemmin Rayner opiskeli sosiaalialaa ja hänellä on viittomakielen tulkin pätevyys. Rayner nousi Britannian parlamenttiin vuonna 2015. Puolueen varapuheenjohtaja hän on ollut vuodesta 2020 alkaen.

Puolustusministeriksi nousee John Healey. Hän on erittäin kokenut poliitikko ja toiminut parlamentin jäsenenä vuodesta 1997 alkaen. Healey on aiemmin kannattanut Britannian ydinaseohjelman uudistamista ja on sitoutunut Britannian tehtäviin Natossa.

– Hallitus voi muuttua, mutta Britannian tuki Ukrainalle ei tule muuttumaan, Healey sanoi helmikuussa.

Ulkoministeriksi nousee David Lammy. Hän on ollut jo aiemmin puolueensa ulkoasiainvastaava ja on korostanut ulkopolitiikassa ”progressiivista realismia”. Lammy on vahvojen kansainvälisten instituutioiden ystävä. Hän on ensimmäinen afroamerikkalainen britti, joka on valmistunut maineikkaasta Harvardin lakiyliopistosta. Lammy on ollut Britannian parlamentin jäsen vuodesta 2000.

Sisäministeriksi nousee Yvette Cooper. Cooper on toiminut aiemmin Gordon Brownin hallituksessa työ- ja eläkeministerinä vuosina 2009-2010. Uran varrelle kuuluu työjakso Yhdysvalloissa Arkansasin kuvernöörin vaalikampanjassa, kun Bill Clintonista tuli presidentti vuonna 1992. Hän on ollut Britannian parlamentin jäsen vuodesta 1997.

Valtiovarainministeriksi nousee Rachel Reeves. Hän on ensimmäinen nainen tässä tehtävässä koskaan. Entinen Englannin keskuspankin ekonomisti on ollut parlamentin jäsen vuodesta 2010. Reevesin on sanottu olevan oikeistolaisempi kuin konservatiivipuolue. Hän on esimerkiksi linjannut tiukasti, että verotusta ei kiristetä. Reeves on erinomaisen verkostoitunut Britannian yritysjohtajien keskuudessa.

Energiaministeriksi nousee Ed Miliband. Hän on työväenpuolueen entinen puheenjohtaja vuosilta 2010– 2015. Ennen oppositiojohtajaksi nousemistaan Miliband ehti toimi energia- ja ilmastonmuutosministerinä myös vuodet 2008– 2010 Gordon Brownin hallituksessa. Samaan aikaan Brownin hallituksessa ulkoministerinä toiminut David Miliband on Ed Milibandin isoveli.

Opetusministeriksi nousee Bridget Phillipson. Hän on ollut Britannian parlamentin jäsen vuodesta 2010. Hän vastusti Britannian euroeroa ja on toiminut Britannian varjohallituksen opetusministerinä vuodesta 2021. Tässä tehtävässä hän on painottanut erityisesti esiopetusta ja lastenhoitoa.

Terveys- ja sosiaalihuoltoministeriksi nousee Wes Streeting. Köyhistä kotioloista tuleva Lontoon kasvatti on kertonut liittyneensä työväenpuolueeseen, koska vastusti työväenpuolueen pääministeri Tony Blairin päätöstä viedä Britannia mukaan Irakin sotaan. Hän on ollut parlamentin jäsen vuodesta 2015 alkaen. Streeting on kritisoinut ankarasti puolueen entistä puheenjohtajaa Jeremy Corbynia ja elää avoimesti parisuhteessa miehensä Joen kanssa.

Oikeusministeriksi nousee Shabana Mahmood. Vuonna 2010 Britannian parlamenttiin noussut Mahmood on koulutukseltaan asianajaja. Lincoln Collegea Oxfordin yliopistossa kävi samaan aikaan vuotta ylemmällä kurssilla muuan Rishi Sunak – joka jätti pääministerin tehtävän nyt, kun työväenpuolue voitti vaalit. Noustessaan parlamenttiin Mahmood oli yksi ensimmäisistä naispuolisista muslimeista Britannian parlamentissa kahden muun kanssa.

Lähteet: BBC, Sky News, Wikipedia, The Times