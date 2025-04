Tasavallan presidentti tuomitsi Sumyn ohjusiskun

– Venäjä jatkaa silmitöntä hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan. Tämänpäiväisessä hyökkäyksessä Sumyn kaupungissa kuoli lukuisia viattomia siviileitä, tasavallan presidentti Alexander Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa Venäjä osoitti taas kerran, ettei se piittaa kansainvälisestä oikeudesta.

– Sota on saatettava kestävään päätökseen. Välitön tulitauko ilman ehtoja on ensimmäinen askel. Jotta Venäjä saadaan sitoutumaan rauhanprosessiin, on sen vastaisia pakotteita vahvistettava, Stubb toteaa.

Venäjän kahden ohjuksen iskussa Sumyyn sai surmansa 34 ihmistä, joista kaksi on lapsia ja 117 loukkaantui.