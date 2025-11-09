Tasavallan presidentti isänpäivänä: Isyyttä suurempaa ei ole

Tasavallan presidentti Alexander Stubb toivottaa suomalaisille hyvää isänpäivää Facebookissa julkaistussa kirjoituksessaan. Presidentti palkitsi sunnuntaina kasvatustyössä ansioituneita isiä ensimmäistä kertaa Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalilla kultaristein.

Stubb kuvailee Facebook-kirjoituksessaan suhdettaan isäänsä, jääkiekkovaikuttajana tunnettuun Göran Stubbiin. Presidentti luonnehtii 90-vuotiasta isäänsä esikuvakseen.

– Me isät olemme kaikki erilaisia. Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla isä. Itse olen ollut onnekas. Isä, eli Pappa, on aina ollut esikuvani, tukeni ja turvani. On sitä edelleen. Ei ole ollut niin isoa tai pientä asiaa, josta ei olisi voinut isän kanssa puhua. Aina on löytynyt ratkaisu.

– Itselleni isyyttä suurempaa ei ole. Onni kumpuaa siitä, että näkee lapsensa varttuvan aikuiseksi. Siitä, että he löytävät oman polkunsa elämässä, ylä- ja alamäkineen. Siitä, että voi olla tukena kun on vaikeaa ja iloita yhdessä kun menee paremmin. Jos lapseni tuntevat edes osan siitä rakkaudesta, jonka tunnen omaa isääni kohtaan, olen onnistunut isänä, presidentti päättää.