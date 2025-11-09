Verkkouutiset

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitaleja kultaristein on aiemmin jaettu vain äideille. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Kansanedustaja iloitsee: Isille jaettiin ensimmäistä kertaa kunniamerkit

  • Julkaistu 09.11.2025 | 12:39
  • Päivitetty 09.11.2025 | 12:39
  • Kulttuuri
Paavo Arhinmäki ei lämmennyt isien palkitsemiselle toimiessaan kulttuuriministerinä vuonna 2012.
Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen iloitsee yli vuosikymmenen vanhan tavoitteen toteutumisesta, kun sunnuntaina isänpäivänä jaettiin ensimmäistä kertaa kunniamerkkejä isille kiitoksena heidän arvokkaasta työstään. Heinonen kirjoittaa asiasta blogissaan.

Heinonen muistelee, kuinka vuonna 2012 hän teki esityksen silloiselle kulttuuriministeri Paavo Arhinmäelle (vas), että isänpäivänä voitaisiin palkita isänä menestyneitä tai kunnostautuneita miehiä. Äitienpäivisin äitejä kun oltiin palkittu jo vuodesta 1946 lähtien.

Kokoomusedustaja kirjoitti tuolloin toivovansa, että myös isän työtä ryhdyttäisiin arvostamaan tällä tavalla suomalaisessa yhteiskunnassa. Arhinmäki ei kuitenkaan ehdotukselle lämminnyt, eikä ehdotus edennyt.

– Periksi ei kuitenkaan annettu ja nyt tänä isänpäivänä saimme kokea historiallisen hetken, kun tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi 48 isälle valtiollisen kunniamerkin, Heinonen riemuitsee.

Isät palkittiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalilla kultaristein valtakunnallisessa isänpäiväjuhlassa.

– Näin siis ensimmäistä kertaa isät saivat myös kunniamerkkejä arvokkaasta työstään isinä ja kasvattajina, Heinonen sanoo.

Heinosen mukaan ensimmäisten palkittujen isien joukko on omassa perhe-elämässään ansioitumisen lisäksi toiminut muun muassa lastensuojelu-, perhe, nuoriso- ja urheilujärjestöissä. Monella palkittavista on biologisten lasten lisäksi myös sijoitus- tai tukilapsia. Palkinnon saaneiden ikähaitari vaihtelee 46:sta 91:een.

Kansanedustaja toivottaakin onnea sekä jokaiselle palkitulle isälle että kaikille isille ja isoisille yhteisesti.

– Ainakin itse koen niin, että isäksi tuleminen antoi minulle sen kaikista tärkeimmän luottamustehtäväni ja sitä työtä olen halunnut parhaan osaamiseni kautta hoitaa, Heinonen päättää.

