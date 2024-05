Israelin Suomen-suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov kiinnittää viestipalvelu X:ssä huomiota Helsingin yliopistolla mielenosoituksessa käytettäviin iskulauseisiin.

Hän on jakanut kuvan mielenosoituksesta Helsingin yliopiston rakennuksen ulkopuolelta. Kuvassa näkyvässä lakanassa näkyy iskulause ”River to the sea, Palestine will be free”. Suomennettuna iskulause on ”Joesta mereen, Palestiina tulee olemaan vapaa”. Joki on Jordan, meri on Välimeri.

Useissa Palestiinaa maailmalla tukevissa mielenosoituksissa käytettyä iskulausetta on pidetty antisemitistisena eli juutalaisvastaisena.

– Iskulause ”Joesta mereen” tarkoittaa Israelin pyyhkimistä pois kartalta kokonaisuudessaan, Ben-Yaakov huomauttaa.

Suurlähettiläällä onkin opiskelijoille viesti, etenkin kansainvälisenä holokaustin muistopäivänä (6. toukokuuta).

– Olemme täällä jäädäksemme, Ben-Yaakov kirjoittaa.

Helsingin yliopistolla osoitettiin mieltä Palestiinan puolesta. Mielenosoituksen järjestivät Students for Palestine -liikkeen opiskelijat. He ovat ilmoittaneet vaativansa Helsingin yliopistoa boikotoimaan israelilaisia yliopistoja. Mielenosoittajien mielestä yliopiston tulisi purkaa vaihto-opiskelijasopimukset sekä katkaista tutkimusyhteistyö israelilaisyliopistojen kanssa.

Dear students at @helsinkiuni, the slogan ”from the river to the sea” means wiping 🇮🇱 off the map in its entirety. We have a message for you, especially on #HolocaustRemembranceDay:

**We are here to stay** 💪 pic.twitter.com/t0FgYQkjGY

— Hagit Ben-Yaakov 🎗 (@HagitBenYaakov) May 6, 2024