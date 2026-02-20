Tarkka osuma: F-16 räjäytti droonin konetykillä

Ukrainan tukijavaltiot ovat vahvistaneet maan ilmapuolustusta IRIS-T:n ja Patriotin kaltaisilla ohjusjärjestelmillä, minkä lisäksi Ukrainan ilmavoimien kalustossa on amerikkalaisvalmisteisia F-16-hävittäjiä ja ranskalaisia Mirage 2000 -koneita.
F-16-koneita on käytössä arviolta 15-20 kappaletta, mutta kokonaismäärä nousee noin sataan hävittäjään lähivuosina. Ukrainalle on luvattu myöhemmin ruotsalaisia Saab JAS 39 Gripen -hävittäjiä ja ranskalaisia Rafale -hävittäjiä.
F-16-hävittäjien kerrotaan olleen hyödyllinen apu Venäjän räjähdelennokkien torjumisessa. Shahed- eli Geran-droonien aalloilla moukaroidaan jatkuvasti energialaitoksia ja muuta infrastruktuuria. Ne iskeytyvät usein asuinrakennuksiin erityisesti Kiovan alueella.
Sosiaalisessa mediassa on jaettu videota, jossain amerikkalaiskoneen näytetään tuhoavan räjähdelennokki 20 millimetrin M61 Vulcan -konetykillään.
Aviationist-sivuston mukaan kyseessä oli todennäköisesti Venäjän Geran-2 (Shahed 136) -lennokki. Räjähdedrooni lentää lähes suoraan kuvaajan yläpuolella ennen räjähtämistään tulipalloksi. Ukrainan 107. lentolaivueen F-16-hävittäjä lentää pian kohteen yli.
Lentonopeuden perusteella ukrainalaisella lentäjällä oli vain alle kahden sekunnin aikaikkuna osua Geraniin.