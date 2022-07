Tarkka isku tykistöllä, hyökkääjän ajoneuvot liekeissä

Ukrainan asevoimat ilmoittaa tuhonneensa viime päivinä suuren määrän hyökkääjän sotilasajoneuvoja tykistöiskuilla maan itäosissa.

Tykistön osumatarkkuutta on kohennettu taistelukenttää tarkkailevien lennokkien laajamittaisella käytöllä. Ukrainan 63. mekanisoidun prikaatin julkaisemalla videolla näytetään muun muassa MT-LB-kuljetuspanssarivaunun ja BMP-panssariajoneuvon tuhoutuminen.

Maahanlaskujoukkojen 95. prikaati tuhosi hiljattain Donetskin alueella kaksi BMP-ajoneuvoa tykistöiskussa.

Hyökkääjä menetti Harkovan lähialueella viisi T-72B-taistelupanssarivaunua ja kolme BTR- ja BMP-panssariajoneuvoa sekä huoltorekan. Ukrainan joukot hinasivat omien rintamalinjojen taakse useita sotasaaliiksi saatuja panssarivaunuja ja muita ajoneuvoja.

Ukrainalaisjoukot ovat lisäksi käyttäneet pieniä lennokkeja pommitustehtävissä.

#Ukraine: In more footage released by the Ukrainian Ukrainian 40th Artillery Brigade and 93rd Mechanized Brigade, we can see that approx 5x T-72B pattern tanks, a BTR-series APC, 2x BMP IFVs and a supply truck are damaged or destroyed. (Part 1) https://t.co/Ok1JYD1kyr pic.twitter.com/L9ml65eGtC

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 4, 2022