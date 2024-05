Tarkista nämä turvallisuusasiat kesämökillä

Avunsaanti voi kestää kesäpaikassa kauemmin kuin kotona, joten paloturvallisuuden, avun hälyttämisen ja kotivaran kannattaa olla kunnossa.

Mökin osoitetietojen tulisi löytyä näkyvältä paikalta esimerkiksi mökin seinältä, ja osoite on oltava kaikkien mökkeilijöiden tiedossa – myös lasten ja vieraiden.

– Kannattaa varmistaa, että tien varressa olevan mökin numero näkyy selvästi, jotta mökkivieraat sekä tarvittaessa pelastuslaitos löytävät paikalle, vanhempi asiantuntija Ilpo Leino Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä vinkkaa.

Aloita mökkikausi tarkistamalla palovaroitin

Mökillä avun saaminen voi kestää kauemmin kuin kaupungissa. Toimiva palovaroitin sekä alkusammutus- ja ensiapuvälineet ovat osa varautumista niin kuin sekin, että noudatetaan tarkkuutta ja huolellisuutta aina tulen, kipinöiden ja moninaisten laitteiden kanssa.

Palovaroittimet kannattaa tarkistaa heti mökkikauden alussa.

– Paristo tai koko palovaroitin on saattanut mennä epäkuntoon talven aikana kylmässä ja kosteassa. Myös palovaroittimen ikä vaikuttaa sen kykyyn tunnistaa savu riittävän nopeasti, huomauttaa Leino.

Sammutuspeite, käsisammutin, vesiletku ja perinteinen, valmiiksi täytetty sankoruisku ovat tehokkaita sammutusvälineitä.

– Käsisammutin on hyvä huollattaa säännöllisesti, jotta se on oikeasti käyttökunnossa. Paineeton käsisammutin on ihan turha väline, Leino muistuttaa.

112 Suomi -sovelluksen ohjeet toimivat myös ilman verkkoa

Mökillä sattuvia tapaturmia varten myös ensiaputarvikkeita kannattaa olla riittävästi. Lisäksi puhelimeen kannattaa ladata 112 Suomi -sovellus, josta voi soittaa hätäpuhelun. Sovelluksesta saa puhelun yhteydessä paikkakoordinaatit, jotka voi luetella hätäkeskuspäivystäjälle, jos mökin osoite ei ole tiedossa eikä puhelimen internetyhteys toimi.

Sovelluksesta löytyy ohjeita myös varautumiseen ja toimintaan häiriötilanteissa. Ohjeet koskevat esimerkiksi sähkökatkoa, vedenjakelun häiriöitä sekä myrskyjä ja tulvia.

– Mökillä nettiyhteys voi pätkiä, mutta 112 Suomi -sovelluksen ohjeisiin pääsee myös ilman verkkoa, kertoo varautumisen asiantuntija Essi Kulju.

Vesikanistereita ja hyvin säilyvää ruokaa tarvitaan mökilläkin kotivaraksi

Kotivaraan kuuluvat vesikanisterit ovat monelle mökkeilijälle välttämättömiä, jos kaivoa ei ole. On hyvä varmistaa, että kanistereita ja vettä on riittävästi myös silloin, kun kaivo on, mutta se toimii sähköpumpulla.

Vettä tarvitaan omien ja mökkivieraiden tarpeita varten esimerkiksi sähkökatkoissa sekä myös odottamattomien tilanteiden, kuten kaivon saastumisen tai kuivumisen, varalle.

Veden lisäksi mökiltä tulisi löytyä hyvin säilyvää ruokaa, jota voi syödä sellaisenaan tai valmistaa ilman sähköä.

– Mökkeilykauden alussa kannattaa tarkistaa, että mökiltä löytyvien ruokien parasta ennen -päiväykset ovat kunnossa, muistuttaa Kulju.