”Tärkeintä on, että työnteko kannattaa kaikilla tulotasoilla”

Työministeri Arto Satosen (kok.) mukaan verotuksen progressio on Suomessa tiukkaa.

Hän viittaa Veronmaksajien keskusliiton julkaisemaan graafiin, josta ilmenee, että yli 50 000 euroa ansaitsevia on 17,3 prosenttia, mutta he maksavat kaikista tuloveroista 58,7 prosenttia.

Eniten tienaavat 35 prosenttia tulonsaajista maksoivat 79 prosenttia kaikista tuloveroista.

– Tärkeintä on kuitenkin se, että työnteko ja lisätyön tekeminen kannattaa kaikilla tulotasoilla, ministeri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Veronmaksajien keskusliiton julkaiseman graafin tarkoituksena on havainnollistaa se, että progressiivisen verotuksen vuoksi kaikkein eniten tienaavat maksavat myös eniten veroja.

Graafi paljastaa: Hyvätuloiset maksavat suurimman osan tuloveroista

— Arto Satonen (@artosatonen) November 6, 2023