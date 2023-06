Täriseviä koiria, eksynyt majava – tulvasta kärsivät eläimet presidentin videolla

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Twitteriin jakama video näyttää, kuinka eläimet kärsivät Kahovkan padon räjäytyksestä Ukrainassa.

Videolla nähdään muun muassa lukuisia tulvavedestä pelastettuja läpimärkiä, täriseviä koiria, seinän kolosta pelastettava kissanpentu sekä rakennusten vieressä vaeltava majava.

– Samalla kun Venäjän pahuus terrorisoi ja tuhoaa kaikkea elävää, me teemme ja teemme jatkossakin kaikkemme pelastaaksemme jokaisen elävän olennon, Zelenskyi kirjoittaa.

– Tuhannet ja tuhannet eläimet ovat jääneet tulvavesien loukkuun sen jälkeen, kun Venäjä tuhosi Kahhovkan vesivoimalan padon ja muut rakenteet.

Toisessa twiitissään presidentti toteaa koko maailman tietävän kyseessä olevan ekoterroriteko. Tämän hän osoittaa kuvankaappauksilla, joissa eri maiden johtajat tuomitsevat räjäytyksen. Hän kutsuu padon räjäytystä ympäristön joukkotuhopommiksi.

– Oman turvallisuutensa vuoksi maailman pitäisi nyt näyttää, ettei Venäjä selviä sellaisesta terrorista.

