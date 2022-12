Tappiot kasaantuvat idässä – ”ei strategista järkeä”

Monet asiantuntijat ovat ihmetelleet Venäjän jatkuvia ja raskaita tappioita aiheuttavia hyökkäyksiä Donetskin alueella sijaitsevan Bahmutin kaupungin ympäristössä.

Venäläisjoukkojen eteneminen on ollut hyvin hidasta, vaikka kaupungin tuntumassa on taisteltu kiivaasti jo kesästä lähtien. Molemmat osapuolet ovat siirtäneet taisteluihin lisäjoukkoja Hersonin taisteluiden päätyttyä Venäjän vetäytymiseen loppusyksystä.

Bahmutin kaupungin strateginen merkitys oli suurempi keväällä, jolloin Venäjän joukot etenivät samanaikaisesti pohjoisesta Izjumin suunnalta. Mahdollinen pihtiliike kuitenkin kuihtui kasaan Ukrainan onnistuneen puolustustaistelun ja myöhemmän vastahyökkäyksen myötä.

Alueen merkitystä perustellaan sillä, että Bahmut toimii paikallisten maanteiden ja rautateiden solmukohtana. Sen valtaaminen voisi mahdollistaa aiemmassa kontaktilinjassa sijaitsevien puolustusasemien ohittamisen ja Venäjän etenemisen kauemmas länteen. Ukrainan huoltoyhteydet Soledariin ja Siverskiin kulkevat pitkälti Bahmutin kautta.

CNA-ajatushautomon tutkija Michael Kofman arvioi, ettei hyökkäyksiä voi pitää täysin järjettöminä. Hänen mukaansa ne eivät silti ole strategisessa mielessä järkeviä tai tue laajempia Venäjän sotatavoitteita.

– Bahmutin valtaamisesta saatavan taktisen hyödyn hintalappu tulee todennäköisesti olemaan suuri strategisessa mielessä. Eikä ole mitään takeita, että kaupungista pystytään pitämään kiinni, Michael Kofman tviittaa.

It's not senseless, it is just appears strategically unsound, and misaligned with the overall RU military strategy being pursued at this stage. The tactical gains from taking Bakhmut are likely to come at a substantial strategic cost, and no certainty of being able to hold it. https://t.co/tM7d2uEtUu

