”Tappio on Vladimir Putinille olemassaolon uhka”

Yhdysvalloissa Harvardissa professorina toimiva Graham Allison arvioi Radio Free Europelle, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on ennemmin valmis lisäämään tuhon määrää, kuin kärsimään nöyryyttävän tappion.

– Ja kun lisäät tuhon määrää, ensimmäinen askel on pommittaa infrastruktuuria.

Allisonin mukaan Venäjä on jo menossa tässä vaiheessa. Sen jälkeen vuorossa on siviilien tappaminen suuremmassa mittakaavassa, kuin mitä tähän mennessä on nähty.

– Ja tämän jälkeen tulevat kemialliset aseet ja sen jälkeen ydinaseet.

Venäjä selviää Allisonin mukaan nöyryyttävästäkin tappiosta Ukrainassa, mutta Putinille itselleen se on hänen arvionsa mukaan olemassaolon uhka. Ydinaseiden käyttö ei Allisonin arvion mukaan ole mahdotonta, jos presidentti kokee olevansa ahdistettuna nurkkaan.

– Hän voisi perustella, omasta näkökulmastaan, ydinaseiden käytön tilanteessa jossa hänellä olisi jonkinlainen mahdollisuus näyttäytyä voittajana häviäjän sijaan.

Optimistisena lopputuloksena Allison pitää eräänlaista tasapeliä, joka olisi luultavasti lähellä nykyistä alueiden hallintaa. Tällöin Putin voisi pitää itseään voittajana saatuaan hieman lisää alueita ja Ukraina säilyisi itsenäisenä valtiona. Vallatut alueet saattaisivat kuitenkin palata ajan kanssa Ukrainan hallintaan, samaan tapaan kuin Itä-Saksa yhdistyi Länsi-Saksan kanssa Neuvostoliiton loppuvaiheissa.

– Siinä voi mennä pitkä aika. Se on harmillista. Mutta koska vaihtoehto olisi jotain paljon pahempaa, pidän sitä optimistisena skenaariona.