Tappava syöpä voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa

Aggressiivinen suusyöpä voidaan tunnistaa imusuonien muutoksista jo varhaisessa vaiheessa, kertoo Turun yliopisto.

Suuontelon ja kielen syöpä on yleisin pään ja kaulan alueen pahanlaatuinen kasvain ja se aiheuttaa yli 188 000 kuolemaa maailmassa vuosittain. Monista muista syövistä poiketen suusyövässä myös pienet ja varhain havaitut kasvaimet voivat johtaa kuolemaan. Suomessakin jopa viidesosa varhaisvaiheessa hoidetuista potilaista menehtyy myöhemmin sairauteen.

Turkulaistutkijat käyttivät noin 300 suomalaisen potilaan aineistoista kerättyjä varhaisvaiheen suusyöpänäytteitä ja selvittivät kasvainkudoksesta löytyvien erilaisten puolustus- ja rakennesolujen ominaisuuksia. Tutkimalla lukuisia eri merkkiaineita, he havaitsivat yllättäen, että osassa syöpäkasvaimista oli normaalia runsaammin jakautuvia imusuonia. Jakautuvien imusuonien suuri määrä ennusti syövän uusiutumista ja kuolemaa paremmin kuin mikään muu aiemmin tunnettu suusyövän riskitekijä.

Suussa on normaalistikin imusuonia, mutta terveessä suuontelossa niiden solut jakautuvat vain harvoin, eikä jakautumisesta kertovia merkkiproteiineja siksi yleensä nähdä.

– Aggressiivisten tautimuotojen tunnistaminen jo diagnoosivaiheessa on erittäin tärkeää, jotta suurentuneeseen syövän uusiutumis- ja kuolemariskiin voidaan vielä vaikuttaa hoitotoimilla. Tällä hetkellä paikallisen suusyövän hoito perustuu pääasiassa kirurgiaan, eikä tarkkoja keinoja mahdollisten liitännäishoitojen kohdentamiseen ole. Merkkiaineita tarvitaan, jotta korkean riskin potilaat voidaan hoitaa tehokkaammin ja toisaalta, jotta paremman ennusteen potilaita ei turhaan altisteta liitännäishoitojen mahdollisesti vakavillekin haittavaikutuksille, kertoo tutkimuksen pääkirjoittaja, Turun yliopiston väitöskirjatutkija ja syöpätauteihin erikoistuva lääkäri Joni Näsiaho tiedotteessa.

– Olemme innoissamme tuloksista ja uskomme, että löydös olisi sovellettavissa myös käytännön työkaluksi. Olisi myös mielenkiintoista selvittää, onko löytämällämme merkkiaineella vastaavaa ennustearvoa muissa syöpäryhmissä, Näsiaho pohtii.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa lääketieteellisessä Cell Reports Medicine -tiedelehdessä. Muun muassa Suomen akatemian, Syöpäsäätiön ja Valtion tutkimusrahoituksen turvin toteutettu työ tehtiin Turun yliopiston Medicity-tutkimuslaboratoriossa professori, Inflames-ryhmänjohtaja Marko Salmen ryhmässä. Siihen osallistui myös Turun yliopistollisesta keskussairaalasta kolme suusyöpiä hoitavaa ja tutkivaa lääkäriä.

Inflames on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot.