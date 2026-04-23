Tapon tai murhan yrityksiä alkuvuonna enemmän kuin koko tilaston historiassa

Poliisin tietoon tuli tammi-maaliskuussa 23 henkirikosta, mikä on neljä enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Myös henkirikoksen yrityksissä nähtiin alkuvuonna selvää kasvua. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilastosta.

– Kahden edellisen vuosineljänneksen aikana henkirikoksia on tullut tietoon kaikkiaan 47. Taso on korkea, jos sitä vertaa esimerkiksi vuoteen 2023, jolloin koko vuonna tehtiin 57 henkirikosta, Tilastokeskuksen yliaktuaari Kimmo Haapakangas sanoo tiedotteessa.

Tapon, murhan tai surman yrityksiä tilastoitiin alkuvuonna kaikkiaan 122.

– Tämä on suurin luku koko tilaston historiassa. Vuodentakaiseen verrattuna henkirikoksen yritysten määrä kasvoi peräti kolmanneksella. Neljännesvuosikohtainen luku on ollut yli sadan jo neljä kertaa peräkkäin, kun esimerkiksi 2010-luvulla keskiarvo oli 80:n paikkeilla, Haapakangas kertoo.

Myös pahoinpitelyjen määrässä oli kasvua tammi-maaliskuussa. Pahoinpitelyjä tuli poliisin tietoon reilut 11000. Tämä oli noin 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Erityisesti yksityisasunnossa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi. Niitä tuli tietoon miltei 14 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös pahoinpitelyrikosten kokonaismäärässä on havaittavissa pidemmällä aikavälillä kasvua. Taso näyttää vakiintuneen yli 10 000 pahoinpitelyyn neljännestä kohden, kun 2010-luvulla oltiin selvästi alle 9 000:ssa.

Myymälävarkauksien määrä pysytteli korkealla myös tammi-maaliskuussa. Näpistyksiä ja muita myymälävarkauksia tuli tietoon yhteensä noin 19 600. Kasvua vuodentakaiseen oli 18 prosenttia.

– Myymälävarkauksissa on nähty viime aikoina hyvin poikkeuksellista kehitystä. Viimeisen 12 kuukauden aikana myymälävarkauksia on tullut tietoon lähes 81 000. Taso on miltei kaksinkertaistunut 2010-lukuun verrattuna. Muissa varkausrikoksissa ei ole havaittavissa samanlaista kasvua, Haapakangas toteaa.

Tammi-maaliskuussa noin 30 prosentttia kaikista myymälävarkauksista tilastoitiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. Helsingin osuus pysyi samana kuin kahtena edellisenäkin neljänneksenä, mutta kasvoi vuodentakaisesta noin viidellä prosenttiyksiköllä.

– Kahden vuoden takaiseen verrattuna näpistysten ja muiden myymälävarkauksien määrä on kasvanut koko maassa 46 prosenttia, mutta vain Helsingissä, Ahvenanmaalla ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella kasvua on ollut keskimääräistä enemmän. Helsingissä määrä on lisääntynyt jopa 138 prosenttia ja Sisä-Suomessa 47 prosenttia. Ahvenanmaalla varkauksia tulee tietoon niin vähän, ettei niistä ole mielekästä esittää muutosprosentteja.

Merkittävä poikkeus alueiden joukossa on Oulu, jossa myymälävarkauksien määrä on laskenut selvästi vuoden 2024 tasosta.

– Kahden vuoden takaiseen verrattuna tietoon tulleiden myymälävarkauksien määrä on laskenut Oulun poliisilaitoksen alueella peräti neljänneksellä, Haapakangas kertoo.