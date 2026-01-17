Tanskalta kulissientakainen vetoomus USA:n kongressille

Kun Tanskan valtuuskunta aikaisemmin tällä viikolla vieraili Yhdysvalloissa keskustelemassa Grönlannin tilanteesta ulkoministeri Marco Rubion kanssa, esittivät tanskalaiset pyynnön yhydsvaltalaisille lainsäätäjille. Asiasta uutisoi Politico kulissientakaisia keskusteluja tunteviin lähteisiin nojaten.

Arizonan demokraattisenaattori Ruben Gallego on ilmoittanut aikovansa esitellä aloitteen, jonka mukaan sotilaalliset toimet Grönlantia vastaan edellyttäisivät kongressin hyväksyntää. Presidentti Donald Trump on julkisesti ilmoittanut Yhdysvaltojen ”tarvitsevan” Grönlantia, eikä ole poissulkenut Tanskalle kuuluvan saaren haltuunottamista voimakeinoin.

Tanskan ja Grönlannit ulkoministerit Lars Løkke Rasmussen ja Vivian Motzfeldt kehottivat kuitenkin keskiiviikkoisessa tapaamisessa Gallegoa ja muita lainsäätäjiä välttämään kaavaillun War Powers-päätöslauselman viemistä äänestykseen, mikäli sen tueksi ei ole odotettavissa selkeää enemmistöä. Heikko tuki esitykselle saattaa pahentaa tanskalaisten asemaa entisestään, ministerit varoittivat. Tanskalaiset olivat erityisen huolissaan päätöslauselman kannatuksesta Trumpin republikaanipuolueen keskuudessa.

Gallego ilmoitti tapaamisen jälkeen tuovansa esityksensä tarvittaessa senaattiin, mutta ei aktiivisesti edistävänsä asiaa tällä hetkellä. Demokraattien odotetaan kuitenkin Gallegon ilmoituksesta huolimatta joka tapauksessa esittävän vastaavaa päätöslauselmaa, ja senaattori Tim Kainen mukaan lauselmalle on odotettavissa tukea myös republikaaneilta. Useat Trumpin puoluetovereista kongressissa ovat suhtautuneet presidentin Grönlanti-uhkauksiin avoimen torjuvasti.