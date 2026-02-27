Tanskaan yllätysvaalit, paine Grönlannista kasvaa

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ilmoittaa järjestävänsä maassa ennenaikaiset parlamenttivaalit 24. maaliskuuta.
Sosiaalidemokraattien pääministerin mukaan turvallisuuspolitiikka pysyy Tanskan politiikan keskeisenä kysymyksenä lähitulevaisuudessa.
– Meidän pitää varustautua uudelleen taataksemme rauhan mantereella. Euroopan on pysyttävä yhtenäisenä, ja meidän pitää turvata Tanskan kansanyhteisön tulevaisuus: Tanskan, Grönlannin ja Färsaarten, Mette Frederiksen sanoi.
Tanska on ollut kansainvälisen politiikan keskiössä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Grönlantia kohtaan esittämien aluevaatimusten vuoksi. Trumpin mukaan Yhdysvallat tarvitsee itsehallinnollista aluetta kansallisen turvallisuutensa perusteella, koska sen lähialue on ”täynnä venäläisiä ja kiinalaisia aluksia”.
Valkoisesta talosta väläytettiin alkuvuodesta jopa sotilaallista vaihtoehtoa, mutta Trump kiisti tämän myöhemmin pitämässään puheessa. Grönlannin tulevaisuudesta on käyty neuvotteluita Tanskan ja Yhdysvaltain välillä.
Tanska on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan saarella ja vakuuttanut, että Yhdysvallat voi halutessaan perustaa Grönlantiin uusia tukikohtia.
Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen torjui Donald Trumpin ehdotuksen lähettää itsehallinnollisen alueen avuksi suuren sairaalalaivan. Nielsen huomautti Grönlannin tarjoavan kaikille kansalaisilleen ilmaisen terveydenhuollon, toisin kuin Yhdysvallat.
Mette Frederiksen sanoi yllätysilmoituksensa yhteydessä, että seuraavat neljä vuotta tulevat olemaan ratkaisevia hänen maansa kannalta.
– Meidän on määriteltävä suhteemme Yhdysvaltoihin, Frederiksen sanoi parlamentissa BBC:n mukaan.