Tänä yönä taivaalla voi näkyä harvinainen ilmiö

Tänä iltana taivaalla on mahdollista nähdä tähdenlentoja, tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo tiedotteessa.

Perseidien tähdenlentoparvi on usein yksi vuoden näyttävimmistä ja ainoa suuri parvi, joka osuu Suomessa lämpimään vuodenaikaan. Parasta havaintoaikaa ovat yöt 10.–14.8. ja aivan erityisesti tiistai-ilta 12.8. eli tänään.

Vähenevä kuperakuu kuitenkin haittaa tänä vuonna tähdenlentojen näkymistä.

– Perseidit kuuluvat yhteen kolmesta runsaimmasta tähdenlentoparvesta joulukuun geminidien ja tammikuun kvadrantidien ohella, Ursan tulipallotyöryhmän analyytikko Jaakko Visuri kertoo tiedotteessa.

Illalla tähdenlentoja katselevalle Kuusta ei ole Visurin mukaan merkittävästi haittaa, sillä taivas ei ole täysin pimeä vielä muutenkaan.

– Myöhään yöllä ja maaseutumaisen pimeissä oloissa Kuun häiritsevä vaikutus on suurempi.

Koska pohjoisen yöt ovat edelleen hyvin valoisia, perseidejä näkyy Ursan mukaan käytännössä vain Oulun eteläpuolella.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä maan pohjoisosissa on mahdollista nähdä myös revontulia.