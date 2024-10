Tämän vuoksi USA:n ikoninen pommikone ei jää vieläkään eläkkeelle

Yhdysvaltain Boeing B-52 Stratofortress -koneet ovat olleet käytössä jo lähes 70 vuoden ajan, ja ne muodostavat edelleen maan strategisen pommikonekaluston selkärangan.

B-52-koneisiin ollaan parhaillaan asentamassa uusia moottoreita. Päivityksen myötä niiden odotetaan olevan palveluksessa ainakin vuoteen 2050 asti. Koneet ovat tuolloin noin satavuotiaita.

Imperial War Museum -museon julkaisun mukaan B-52 on osallistunut useampaan konfliktiin kuin mikään muu konemalli. Se vastasi kylmän sodan huippuvuosina Yhdysvaltain ydinpelotteesta, ja Vietnamin sodassa B-52:ta käytettiin matalalla suoritettaviin pommituksiin.

Avaruusjärjestö Nasa hyödynsi ”Big ugly fat fella”-lempinimellä tunnettua konetta kokeellisten suihkukoneiden testeissä. B-52 nosti prototyypit ilmaan kuin emoalus ennen niiden laukaisua.

Ikonisia pommikoneita on ollut tarkoitus korvata uudemmilla koneilla, mutta hankkeet ovat usein kariutuneet suuriin kustannuksiin. B-52 on osoittautunut kustannustehokkaaksi alustaksi myös moderneille asejärjestelmille.

Koko B-52-hanke lähes kariutui loppuvuodesta 1947. Tavoitteena oli suunnitella Yhdysvaltain asevoimille uusi pitkän kantaman strateginen pommikone, mutta hankkeen voittajaksi valitun Boeingin suunnittelijat olivat joutuneet palaamaan lähtöruutuun uudelleen ja uudelleen. Eräässä vaiheessa jopa harkittiin, että koneesta tulisi ”lentävän siiven” muotoinen.

Lokakuussa 1948 insinööreille annettiin yksi viikonloppu aikaa keksiä toimintakykyinen konsepti. Viiden vuoden suunnitteluprosessin aikana oli tapahtunut kaksi ratkaisevaa muutosta. Näitä olivat ilmatankkauksen ja Pratt & Whitney J57 -suihkumoottorin kehittäminen.

Yhdysvaltain ilmavoimat hyväksyi suunnitelman, ja ensimmäinen koelento tehtiin vuonna 1952. Koelentäjä Tex Johnston oli vakuuttunut.

– Tämä ei ole vain hyvä lentokone, vaan se on hemmetin hyvä lentokone, Johnston totesi.

Yhteensä 744 pommikonetta rakennettiin ennen tuotannon lopettamista vuonna 1962. Viimeisin H-malli on ainoa variantti, joka on enää käytössä. Yhdysvaltain ilmavoimilla on aktiivikäytössä 58 konetta, 18 reservissä ja 12 pitkän aikavälin varastossa.

B-52:n pitkän käyttöiän taustalla on alkuperäiseen suunnitelmaan sisältynyt joustavuus. Vanhentuneita laitteita on voitu poistaa ilman koneen toimintakyvyn heikentymistä. Pommikone on osoittautunut hyödylliseksi monissa eri tehtävissä ja myös modernilla taistelukentällä.

Lentokoneiden osia irrotetaan säännöllisesti perusteellista pesua ja huoltoa varten. Elektroniikkaa, asejärjestelmiä ja muita osia on päivitetty merkittävästi vuosien varrella.

Uusien Rolls Royce F130 -moottorien myötä mallinimi muuttuu B-52H:sta B-52J:ksi. Koneisiin asennetaan lisäksi uudet tutkat, päivitetyt viestintä- ja navigointijärjestelmät sekä uudenlaista aseistusta.