Tämän vuoksi USA haluaa mineraaleja: Riippuvuus Kiinasta voi pian määritellä pelotteen

Kiinan asettamat vientirajoitukset seitsemälle harvinaiselle maametallille saattavat tehdä pitkään varoitetusta haavoittuvuudesta todellisuutta Yhdysvaltojen puolustusteollisuudelle. Yhdysvaltojen puolustusministeriö on vuosien mittaan rakentanut puolustuskoneiston, jonka tuotantoketjut kulkevat käytännössä Kiinan läpi.

Forecast Internationalin artikkeli on kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka Kiinan vientirajoitus ei ole suoranainen vientikielto, siihen liittyvät lupavaatimukset luovat väistämättä epävarmuutta puolustusteollisuuden kriittisten komponenttien saatavuuteen.

Viittä kriittistä mineraalia – antomonia, galliumia, garmaniumia, volframia ja telluriumia – sisältävien komponenttien kysyntä on Pentagonissa kasvanut jyrkästi vuodesta 2010 alkaen. Kasvu on ollut keskimäärin 23 prosenttia ja galliumin osalta peräti 42 prosenttia vuodessa. Yli 80 000 eri osaa noin 1 900 asejärjestelmässä on riippuvaisia näistä mineraaleista.

Puolustusohjelmistoyritys Govinin laatiman uuden raportin mukaan mineraalien saatavuuden rajoitukset vaikuttaisivat 78 prosenttiin kaikista Yhdysvaltain asevoimien asejärjestelmistä. Merivoimien aseiden kohdalla riippuvuus vähintään yhden mainitun mineraalin osalta on suurinta, 91 prosenttia.

Kiinan rajoitustoimet ovat jo nostaneet antimonia, galliumia tai germaniumia sisältävien komponenttien ja osien hintoja, jotka ovat nousseet jo 5,2 prosenttia verrattuna muutaman kuukauden takaisiin hintoihin. Muiden komponenttien ja osien hinnat ovat nousseet vain 1,4 prosenttia.

Pullonkaula ei ole mineraalien louhinnassa vaan jalostuksessa. Yhdysvallat laivaa paljon raakamineraaleja Kiinaan ja tuo ne takaisin komponentteina. Kun Peking on laajentamassa vientirajoitukset volframiin ja telluriumiin, tämä toiminta uhkaa pysähtyä.

Yhdysvallat ei saa jatkossa edes Australiassa louhittua antimonia, jos se jalostetaan Kiinassa. Peräti 88 prosenttia Pentagonin kriittisiä mineraaleja sisältävistä tuotantoketjuista on Kiinan vaikutuksen piirissä.

Vaikka Yhdysvallat onnistuisi kiertämään näiden viiden mineraalin riippuvuuden, lisää haavoittuvuuksia on edessä. Kiina hallitsee muun muassa lentokoneiden ja ohjusten valmistuksessa olennaisen magnesiumin tuotantoa. Sama koskee grafiittia ja fluorisälpää, jotka ovat olennaisia niin raketeissa, lasereissa kuin ydinpolttoaineen prosessoinnissakin.

– Yhdysvaltojen riippuvaisuus Kiinasta kriittisissä mineraaleissa edustaa silmiinpistävää ja kasvavaa strategista haavoittuvuutta, toteaa Govinin raportti.

Jos siihen ei puututa, haavoittuvuus saattaa pian määritellä Yhdysvaltain pelotteen – ei dollareilla tai joukkojen vahvuuksilla vaan alkuaineiden niukkuudella.

Mikään raportin tarjoamista ratkaisuista ei ole nopea, mutta todennäköisesti ne ovat kuitenkin välttämättömiä: Yhdysvaltojen pitää käynnistää uudelleen mineraalien oma jalostus, sivukivenä saatavat harvinaiset maamineraalit pitää pystyä hyödyntämään ja tekoälyä täytyy alkaa käyttää hyödyntämättömien sivutuotteiden löytämiseksi.