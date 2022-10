Tämän vuoksi Ukrainan uusi voitto on erilainen

Venäjän asevoimien toimintaan erikoistunut asiantuntija Konrad Muzyka arvioi Ukrainan saavuttaman voiton Lymanissa eroavan merkittävästi aiemmista.

Syyskuun alussa toteutettu vastahyökkäys onnistui osittain siksi, että Venäjä siirsi merkittävän määrän joukoistaan maan eteläosiin torjumaan odotettua vastahyökkäystä. Ukrainan viranomaiset vahvistivat myöhemmin, että kyseessä oli informaatio-operaatio Venäjän asevoimien hämäämiseksi.

– Voidaan väittää, että Harkovan taistelun menestys johtui osittain Venäjän joukkojen uudelleensijoittamisesta Hersoniin ja Zaporižžjaan. Mutta Lyman on erilainen, Muzyka kirjoittaa Twitterissä.

– Se oli kova taistelu, joka jatkui pari viikkoa. Ukrainan asevoimat nousi voittajaksi. Venäjä on nyt pakotettu puolustukseen.

Hän huomauttaa Ukrainan vapauttaneen kahdessa viikossa alueella yli kymmenen asutuskeskusta eli enemmän kuin Venäjä valloitti useassa kuukaudessa.

– Venäläiset ja heidän vasallinsa valloittivat tätä vähemmän Lysytšanskin kaatumisen jälkeen heinäkuun alussa, Konrad Muzyka toteaa.

Just to add to that, over the past two weeks, the UAF liberated more than 10 settlements near Lyman. Russians and their proxies captured fewer than that since the fall of Lysychansk in early July.

