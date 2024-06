Tämän takia omat kääntyivät hetkessä Joe Bidenia vastaan

Yhdysvaltain presidentinvaalin ensimmäinen väittely demokraattien Joe Bidenin ja republikaanien Donald Trumpin välillä on poikinut Bidenin tukijoiden riveistä poikkeuksellisen kovia lausuntoja istuvasta presidentistä.

Bidenin haparoivaa suoritusta on luonnehdittu niin pahaksi epäonnistumiseksi ja todisteeksi presidentin ikääntymisestä, että demokraattivaikuttajien on väitetty pohtivan jo toisen ehdokkaan asettamista. Amerikkalaismediassa demokraattien tilaa on kutsuttu suoranaiseksi paniikiksi.

Mutta miten Bidenin ikää koskevat väitteet pitkään ja järjestelmällisesti tyrmänneet demokraatit kääntyivät näin yllättäen arvostelemaan presidenttiään?

– ”Kaikki tietävät”, ”kaikki tietävät, että kaikki tietävät” ja kaikki tietävät, että kaikki tietävät, että kaikki tietävät” ja näin loputtomiin, arvostettu amerikkalainen talous- ja valtiotieteilijä, Duke Universityn professori Timur Kuran selittää X:ssä.

– Siitä, että Biden on liian hauras ja hämmentynyt voittaakseen, tuli yleistä tietoa vain minuutteja presidentinvaaliväittelyn alkamisen jälkeen, hän jatkaa.

Tämän yleisen tiedon hän toteaa laukaisseen vyöryn avointa vastarintaa Bidenin ehdokkuudelle demokraattien riveissä.

– Demokraatit eivät ennen väittelyä uskaltaneet sanoa, mitä he tiesivät Bidenin fyysisestä ja henkisestä tilasta. He pelkäsivät ilmaista toivovansa hänen siirtyvän sivuun. He väärensivät tietoaan ja toiveitaan, koska muutkin demokraatit tekivät näin.

Timur Kuranin mukaan demokraattien kokema pelko ”vaihtoi puolta” väittelyn aikana.

– Nyt demokraattien mielipidejohtajat suorastaan ryntäävät sanomaan, että he ovat olleet tästä huolissaan koko ajan. Ja jokainen demokraattivaikuttaja, joka sanoo ääneen sen, mikä on jo yleistä tietoa, tekee Bidenin kunnon puolustamisesta yhä vaikeampaa hänen jäljellä oleville tukijoilleen.

“Everyone knows” & “everyone knows that everyone knows” & “everyone knows that everyone knows that everyone knows” ad infinitum. Within a few minutes of the Presidential Debate, it became common knowledge that Biden is too frail and too confused to win. That common knowledge… https://t.co/H5ejqn9RKs

— Timur Kuran (@timurkuran) June 28, 2024