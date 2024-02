Tämä tekijä voi olla sähköautojen heikkous

Sähköautot kuluttavat renkaita jopa kaksinkertaisesti polttomoottoriautoja enemmän. Asia ilmenee analytiikkayhtiö J.D. Powersin tekemästä kyselytutkimuksesta. Asiasta kertoo InsideEV’s.

Vastauksissa ilmenee, että renkaiden kuluminen kosketti merkittävissä määrin niitä auton omistajia, joilla oli sähköauto. Kyselyn mukaan jopa 39 prosenttia sähköauton omistajista vaihtoi autonsa renkaat kerran vuodessa. Polttomoottorilla toimivissa autoissa vastaava lukema oli 20 prosenttia.

Kyselytutkimuksen toteuttanut analytiikkayhtiö katsookin, että nopeammin kuluvat renkaat muodostuvat sähköautojen heikkoudeksi.

– Siitä on syytä olla huolissaan. [Sähköautojen ostajat] säästävät rahaa bensapumpulla, mutta seurauksena on, että heidän olisi vaihdettava renkaat useammin. Joten sitä on mietittävä, mitä auton omistaminen tulee maksamaan, J.D. Powerin johtaja Frank Hanley sanoo.

Useat syyt voivat vaikuttaa siihen, miksi renkaat kuluvat sähköautoissa nopeammin. Yksi syy on se, että sähköautojen huoltovälit ovat pidempiä ja samalla myös renkaiden kunto voi jäädä vähemmälle huomiolle.