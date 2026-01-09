Tämä sääntö voi pelastaa henkesi, jos jää allasi pettää

Suomessa hukkui viime vuoden aikana ainakin 92 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH). Tiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden välityksellä kerättyihin ennakkotietoihin.

Joulukuun 2025 aikana hukkui ennakkotietojen perusteella yksi ihminen.

Koska Suomi on maantieteellisesti pitkä maa, jääolosuhteissa on suurta vaihtelua eri alueilla. On muistettava, että pakkassäät tai kalenterin päivämäärä eivät takaa jään turvallisuutta. Kylmä vesi kangistaa ja veden varaan joutuminen, erityisesti ilman suojavarusteita, voi olla kohtalokasta hyvinkin nopeasti.

– Vaikka nyt on ollut kova pakkasjakso, niin jäät voivat olla hyvinkin heikot. Jäihin pudonneen selviytymismahdollisuuksista kertoo suuntaa antava ”1+10+1-nyrkkisääntö”, joka jakautuu kolmeen kriittiseen vaiheeseen. Ensimmäisen minuutin aikana on ensisijaisen tärkeää hallita kylmäshokin aiheuttamat vasteet ja rauhoittua. Seuraavat kymmenen minuuttia ovat ratkaisevia itsensä pelastamiseksi jäistä. Tämän jälkeen on tunti aikaa hakeutua lämpimään. Mitä pidempään henkilö on kylmässä vedessä ja on alttiina jälkijäähtymiselle, sitä pienemmät mahdollisuudet pelastautumiseen on, kertoo SUH:n vesiturvallisuusasiantuntija Anne Hiltunen tiedotteessa.

– Onnistunut pelastautuminen avannosta vaatii toimintakykyä. Avannosta nouseminen onnistuu, kun jaksat potkia jalat uintiasentoon, ponnistaa ylävartalon jäälle, liukua ja vetää vartalon, käsien ja naskalien avulla itsensä takaisin kantavalle jäälle. Tämä suoritus vaati voimaa ja vartalon hallintaa, muistuttaa Hiltunen.

Hiltunen korostaa, että jäälle lähtiessä tulee varustautua turvavälinein ja niitä on opeteltava käyttämään. Vähimmäisvarustukseen kuuluvat kaulalla käyttövalmiina roikkuvat jäänaskalit siltä varalta, jos jää pettää. Jäälle ei tule lähteä yksin ja mukaan tulisi mielellään myös ottaa kättä pidempää jään kantavuuden koettelemiseen. Vaihtovaatteet on hyvä pakata vesitiiviisti reppuun, ja kännykkä kannattaa suojata vesitiiviillä pussilla ja pitää helposti saatavilla. Lisäksi kuivapuku tuo lisäturvaa jäällä liikkuvalle.

Hukkumiskuolemien määrä on vähentynyt viime vuosien aikana merkittävästi. Tapaturmaisesti hukkui vielä 2000-luvun alussa noin 200 ihmistä, kun viime vuosikymmenen aikana hukkuneita on ollut keskimäärin 140 vuosittain. Myös pelastustoimen kirjaamat vedestä pelastustehtävät ovat olleet laskusuunnassa.

SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen muistuttaa, että vaikka hukkumistapaukset ovat vähentyneet, niiden määrä on edelleen suurempi Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Hän huomauttaa, että suurin osa hukkumisista olisi ehkäistävissä. Hukkumistapaturmien suurimmat myötävaikuttajat ovat toimintakyvyn lasku, riskikäyttäytyminen, puutteellinen varustautuminen ja varautuminen, lasten jättäminen valvomatta sekä päihteiden käyttö vesillä ja jäällä liikkuessa.

– SUH:n ennakkotilastojen mukaan vuonna 2025 hukkui tapaturmaisesti 92 henkilöä, joista 52 oli miehiä, yhdeksän naisia ja 31 tapauksessa sukupuoli ei ole selvillä. Odotettavissa on, että tiedot täsmentyvät vuoden 2026 aikana ja lopullinen hukkuneiden määrä on ennakkotilastoja korkeampi, jatkaa Heinonen.

– Vaikka ennakkotilastojemme perusteella hukkuneiden ikäjakaumaa ei voida vielä tarkentaa, aiempien tilastojen valossa hukkumiset painottuvat ikääntyneisiin. Joskin kesän aikana tapahtuneet lasten ja nuorten hukkumiset sekä vakavat vaaratilanteet herättivät huolta myös lasten vesiturvallisuudesta.

Eniten hukkumisia tapahtui vuonna 2025 Etelä-Suomessa (28), Länsi- ja Sisä-Suomessa (21) sekä Itä-Suomessa (14). Kesäkuukausina hukkui yhteensä 45 ihmistä, mikä tekee siitä vuoden synkimmän ajan hukkumisten osalta. Suurin osa vuoden 2025 hukkumistapauksista (31) on sellaisia, joissa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Uinnin, pulikoinnin tai vedessä vilvoittelun yhteydessä hukkui 25 ihmistä, jäihin vajoamisen seurauksena 19 ihmistä ja vesiliikenteen yhteydessä 12 ihmistä.

SUH:n ennakkotilastojen mukaan Suomessa hukkuu vuosittain keskimäärin 16 ihmistä jäihin vajoamisen seurauksena, joista 87 prosenttia on miehiä. Useimmat hukkumiset tapahtuvat sisävesistöissä, ja kolmasosa tapauksista sijoittuu Itä-Suomeen. Huomionarvoista on, että kolmasosa hukkumisista liittyy moottoriajoneuvolla ajamiseen jäällä.

