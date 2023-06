Tämä paljastaa Venäjän räjäyttäneen padon

Venäjä on vastuussa Nova Kahovkan padon räjäyttämisestä, kertoo tuore selvitys. Selvityksen mukaan pato oli suunniteltu kestämään lähes minkä tahansa iskun ulkopuolelta, mutta sen heikot kohdat löytyvät sen sisältä.

Näyttäisi siis siltä, että Venäjä räjäytti padon sen sisäpuolelta. Nova Kahovkan pato sijaitsee Etelä-Ukrainassa Venäjän valtaamalla alueella.

Asian nostaa esiin Twitterissä aiemmin Naton virkamiehenä ja Ulkopoliittisen instituutin (UPI) vanhempana tutkijana toiminut ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Edward Hunter Christie.

Christie viittaa twiitissään New York Timesin julkaisemaan selvitykseen.

– Syvällä padon sisällä on sen Akilleen kantapää. Ja koska pato rakennettiin Neuvostoliiton aikana, Moskovalla oli teknisten piirustusten jokainen sivu ja se tiesi missä se oli, selvityksessä kirjoitetaan.

Vaikka pato on kärsinyt vaurioita sodan aikana jo aiemmin, ei New York Timesin mukaan vastaavaa tuhoa olisi voitu saada aikaan ilman kohdennettua iskua. Isku kohdistettiin padon alla olevaan betoniseen perustukseen.

Russia did it.

The New York Times after a detailed analysis and multiple interviews with experts:

The Kakhovka dam "was designed to withstand almost any attack imaginable — from the outside. The evidence suggests Russia blew it up from within"https://t.co/1uoZVgGxcu pic.twitter.com/B14IXw8NAm

— Edward Hunter Christie (@EHunterChristie) June 17, 2023