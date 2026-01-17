Tämä onkin todellinen miljonäärien pääkaupunki

Maailmanennätyksen taustalla liikkuu uusi varallisuuden maantiede. Ne ovat verosäännöt, lahjakkuuksien houkuttelu ja kiinteistömarkkinat. Nämä selittävät, miten ja miksi Lombardian pääkaupunki Milano muokkaa Euroopan tasapainoja uudelleen, uutisoi sanomalehti La Sicilia.

Nykypäivän Milanossa on yhä todennäköisempää, että naapurisi käytävän toisessa päässä on suuren omaisuuden omaava henkilö, ehkä tullut Lontoosta “non-dom”-sääntöjen muutosten jälkeen tai Zürichistä etsimään eri eurooppalaista toimintaympäristöä.

Tämä ei ole pelkkä vaikutelma: Henley & Partnersin raportin mukaan Lombardian pääkaupunki isännöi noin 115 000 miljonääriä ja 17 miljardööriä, ja se sijoittuu 11. sijalle maailmassa ja 3. sijalle Euroopassa absoluuttisessa määrässä.

Ennen kaikkea se on kaupunki, jossa on suurin miljonäärien tiheys: yksi joka 12. asukas on miljonääri. Mikään muu maailmanmetropoli, New Yorkista Lontooseen, ei näytä näin korkeaa suhdelukua.

Milanon houkuttelevuuteen liittyy verotekijä, nimeltään uuden asukkaan tasaverotus, joka otettiin käyttöön vuonna 2017, ulkomaisista tuloista perittävä korvaava vero, joka on tehnyt Italiasta kilpailukykyisen kansainvälisille varallisuuksille. Kuitenkin vuoden 2026 budjettilailla asetettiin rimaa korkeammalle: pääveronmaksajan vuosittainen määrä nousi 200 000 eurosta 300 000 euroon ja jokaiselle perheenjäsenelle 25 000 eurosta 50 000 euroon niille, jotka siirtävät asuinpaikkansa 1. tammikuuta 2026 alkaen Milanoon.

Expo 2015:stä eteenpäin Milano on kiihdyttänyt kehitystä infrastruktuurin, palveluiden, julkisten tilojen ja kansainvälisen vetovoiman saralla, vakiinnuttaen asemansa rahoituksen, muodin, muotoilun, konsultoinnin ja teknologian keskuksena.

Tulos on kaupunki, joka – uusien asukkaiden odotusten mukaan – tarjoaa eurooppalaiset standardit ja elämänlaadun, jota pidetään ”korkean tehokkuuden ja pienen monimutkaisuuden” asiana. Myös sosiaalinen ekosysteemi mukautuu, kaupungissa syntyy uusia yksityisklubeja ja tiloja.

Henley & Partners ennustaa myös vuodelle 2025 netto-lisäystä Italian miljonäärimäärässä 3 600 henkilöllä, mikä tarkoittaa noin kymmentä uutta saapuvaa miljonääriä päivässä. Tämä on historiallinen ennätys, joka sijoittaa maan maailman kolmannelle sijalle Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Yhdysvaltojen jälkeen.

Tässä kehityksessä Milano on luonnollinen vetovoima talousympäristön, ammatillisten palveluiden ja suhteiden verkoston ansiosta. Tiheydellä saavutettu ykkössija ei ole pelkkä tilastopeli. Ottaen huomioon hallinnolliset rajat, Milano päihittää ikoniset kaupungit. New Yorkissa on yksi miljonääri 22 asukasta kohden, Lontoossa yksi 41:ta, Roomassa yksi 54:ta kohti. Kaupunkien sisäisessä vertailussa jopa Pariisi jää yhteen miljonääriin 14 asukasta kohden.