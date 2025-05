”Tämä on Vladimir Putinin sota, joten neuvottelut on käytävä hänen kanssaan”

– Tämä on hänen sotansa. Siksi neuvottelut on käytävä hänen kanssaan, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiistai-iltaisessa videopuheessaan Ukrinformin mukaan.

– Tiimimme valmistautuu aktiivisesti vierailuun Turkkiin. Tänään esittelimme Ukrainan kannan yksityiskohtaisesti kaikille kumppaneillemme. Haluan kiittää kaikkia heidän tuestaan, hän jatkoi.

Zelenskyin mukaan jokainen signaali, joka vaatii tulitaukoa – kestävää ja ehdotonta – on erittäin tärkeä.

– Putin päättää kaiken Venäjällä, ja hänen on ratkaistava sodan kysymys. Tämä on hänen sotansa. Siksi neuvottelut on käytävä hänen kanssaan.

Zelenskyi totesi, että Kremlin johtajan kieltäytyminen tapaamisesta Turkissa olisi lopullinen todiste siitä, ettei Venäjä halua rauhaa.

Kysyttäessä, millainen sopimus tai asiakirja sopisi Ukrainalle, jos neuvottelut Turkissa onnistuisivat, Zelenskyi vastasi: ”Mielestäni tulitauko.”

Aiemmassa tiedotustilaisuudessa hän korosti, että nykyisissä olosuhteissa mikään muu lopputulos ei riittäisi, koska tulitauko on vasta ensimmäinen askel kohti sodan lopettamista.

– En halua puhua siitä, mikä tyydyttäisi meitä täysin. Pääsemme siihen pisteeseen – se on edessä. Kyse on ennen kaikkea oikeudenmukaisuudesta ja tämän sodan laajemman kontekstin ymmärtämisestä: miten se päättyy ja millä tavalla. Siksi en uppoutuisi siihen liian pitkälle tai liian syvälle, vaikka ymmärränkin prosessin täysin. Silti uskon, että meidän on osoitettava tietty tulos, Zelenskyi totesi.

Hän korosti myös, että neuvottelujen lopputulos vaikuttaisi paitsi Ukrainaan myös sen liittolaisiin.

– Uskon, että se ei ole hyödyllistä vain meille. Yhdysvallat pitää silti kiinni sitoumuksistaan, jos Venäjä kieltäytyy osoittamasta halukkuutta lopettaa tämä sota. Ja ainoa tapa osoittaa tämä halukkuus on ensimmäinen välttämätön askel eli tulitauko, Zelenskyi totesi.

Ukraina ja sen liittolaiset – Ranska, Saksa, Britannia ja Puola – ehdottivat 10. toukokuuta 30 päivän ehdotonta tulitaukoa. Jos ehdotus hylätään, Ukrainan liittolaiset aikovat tiukentaa Venäjän vastaisia pakotteita.