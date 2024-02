Tämä on suomalaisten suosikkileipä

Leipätiedotuksen tuoreesta kuluttajatutkimuksen mukaan suosituin leipäviljamme on edelleen ruis. Ruisleipää mieluisimpana leipävaihtoehtona pitää 58 prosenttia suomalaisista ja kauraa 29 prosenttia.

– Vaikka kaura on vuosien saatossa nostanut suosiotaan, on ilahduttava huomata, että perinteistä ruisleipää arvostetaan yhä. Ruista on pidetty superruokana kautta aikain ja sen terveysvaikutukset ovatkin kiistattomat, sanoo Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen.

Rukiista leipää suosivat etenkin miehet, joista 64 prosenttia valitsee mieluiten leiväkseen rukiisen vaihtoehdon. Naisista ruisleivän syö mieluiten 52 prosenttia. Yhä useampi nainen suosii kauraleipää ja 36 prosenttia valitseekin leipähyllystä kauraisen vaihtoehdon.

Vähintään kerran viikossa leipää syö 98 prosenttia suomalaisista. Joka päivä leipää syöviä on 72 prosenttia ja kerran viikossa tai harvemmin leipää syö kuusi prosenttia suomalaisista.

Kaikissa leivän käyttäjäryhmissä ruis on leipäviljoista valinta numero yksi.

Ruis on perinteinen leipäviljamme ja tämä näkyykin siinä, että etenkin varttuneilla, yli 45-vuotiaden ikäryhmillä ruis on suosituin leipävilja. Tutkimuksen nuorimmassa ikäryhmässä (18-24 v) valitaan lähes yhtä usein niin ruis- kuin kauraleipää.

– Ruisleipä on suomalaisten ruokavaliossa paras täysjyvän lähde. Tästä syystä rukiin kulutuksen lisääminen myös nuorimmissa ikäryhmissä parantaisi täysjyvän saantia, jossa emme yllä suositellulle tasolle, sanoo Mensonen.

Kalevalan päivänä 28.2. vietetään myös Ruisleipäpäivää.