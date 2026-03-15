Tämä on pörssisähkön alkuviikon hinta

Pörssisähkön hinta laskee nyt nopeasti. Tänään sunnuntaina keskihinta on 4,73 senttiä kilowattitunnilta.
Laskusuunta jatkuu alkuviikosta, kun maanantaina hinta jää keskimäärin 3,52 senttiin.
Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla
Maanantaina hinta on matalimmillaan varttia vaille neljältä aamulla, jolloin se on 1,47 senttiä kilowattitunnilta. Korkemmillaan hinta käy 6,87 sentissä puoli kymmeneltä aamulla.
Tammi-helmikuun poikkeuksellisen korkeat hinnat ovat nyt siis mennyttä aikaa. Jopa reilusti yli 60 sentissä käyneet hinnat eivät todennäköisesti enää tänä talvena palaa, kun kevään lämpö ja valo alkavat tehdä tuloaan.
Pörssisähkö (snt/kWh)
Ladataan hintatietoja…