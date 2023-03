”Tämä on järjestelmän vika. Tämä ei ole ihmisten vika.”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi puolueensa työllisyyslinjasta Ylen suuressa vaalikeskustelussa.

– Me lähdemme siitä, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Se on tragedia, että meillä on Suomessa yli 300 000 työtöntä. Laaja työttömyys ja vielä työvoiman ulkopuolella suuri määrä väkeä samaan aikaan kun meillä on työpaikkoja, Petteri Orpo sanoi.

– Me haluamme auttaa nämä ihmiset pääsemään töihin. Siksi me olemme valmiita panostamaan työvoimapalveluihin ja koulutukseen. Eli auttaa ihmisiä. Kaikki eivät ole edes työkykyisiä.

– Mutta me haluamme myös laittaa kannusteet kuntoon. Että työ kannattaa aina. Että se on kannattavampaa kuin kotona olo.

– Tämä on järjestelmän vika. Tämä ei ole näiden ihmisten vika, Orpo paalutti.

– Meidän täytyy korjata järjestelmää, ja siksi sosiaaliturvan uudistaminen kannustavampaan suuntaan ja samaan aikaan työn verotuksen alentaminen on aivan oleellinen asia.

Kokoomus on esittänyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista ja lyhentämistä.

– Mutta. Me haluamme myös laajentaa sen kaikille.

– Jos sitä porrastetaan ja laajennetaan 200 päivään, sillä on erittäin vahva jopa 20 000 uuden työllisen työllistämisvaikutus. Tämä on erittäin kova työllisyystoimi.

– Haluan kiinnittää huomiota siihen – kun kuulen jo korvissani vasemmistopuolueiden kritiikin tähän – että tämä on myös oikeudenmukaisuutta. Me haluamme laajentaa sen kaikille, tällä hetkellä tämä kuuluu vain kassaan kuuluville. Se on väärin. On pienipalkkaisia ihmisiä, pätkätyöläisiä, jotka eivät ole ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä,vaikka kaikki osallistuvat sen rahoitukseen!, Petteri Orpo totesi.

Orpon mukaan kaikki työ on arvokasta, mukaan lukien pätkätyö.

– Se voi johtaa pysyvään työsuhteeseen. Se tuo omia tuloja. Pidän sitä aina parempana ihmisen kannalta kuin olla työttömänä… Se pitää elämässä kiinni. Se on kaikin puolin järkevämpää. Pätkätyöt ovat valitettava ilmiö sinänsä, mutta ne eivätole pelkstään pahasta. Työmarkkinoiden rakenne on sellainen, että niitäkin tarvitaan.

”Työ on parasta sosiaaliturvaa. Se on mielestäni tragedia, että meillä on melkein 300 000 työtöntä. Se ei ole ihmisten vika, vaan järjestelmän. Ja meidän on korjattava järjestelmää”, @PetteriOrpo toteaa.#kokoomus #ylevaalit — Janina Haapaniemi (@HaaJanina) March 30, 2023

On kyllä jäätävä tämä SDP:n linja: palkasta ei saa jäädä enemmän käteen, ettei vaan jäisi mitään säästöön. Osinkoverotusta pitää kiristää, että yrittäjä ei hyötyisi. Pääomia pitää verottaa, vissiin ettei niitä olisi. Muualla Euroopassa tämä on sosialistipuolueen linja. #ylevaalit — Elina Valtonen (@elinavaltonen) March 30, 2023

Yritysten verotusta ei todellakaan pidä kiristää millään tavoin. Jos halutaan työpaikkoja Suomeen, on ymmärrettävä, että toimintaympäristön pitää olla ennakoitava eikä se saa olla ainakaan huonompi kuin naapurimaissa. Nyt pitää estää Suomen näivettyminen.#ylevaalit #kokoomus — Pia Kauma (@PiaKauma) March 30, 2023