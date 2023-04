Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on pettynyt siitä, millä tavoin Fortumissa on tulkittu johdon palkitsemisperiaatteita ja millä tavoin henkilöstöä on asiassa kohdeltu.

Hän viittaa Talouselämän uutiseen, jonka mukaan valtion omistamien pörssiyhtiöiden hallituksessa istuvat omistajaohjausosaston virkamiehet voivat saada jopa 100 000 euron suuruisia lisäpalkkioita.

– Tämä omistajaohjaukseen liittyvä epäkohta on kuin piste iin päälle. Omistajaohjauslainsäädäntöä on kehitettävä, Kauma kirjoittaa Twitterissä.

Julkisuudessa tyrmistystä on herättänyt sekin, että Fortumin toimitusjohtajalle on kaavailtu 700 000 euron tulospalkkiota Uniper-kaupoista aiheutuneista mittavista tappioista huolimatta. Suomen valtio on Fortumin suurin omistaja.

Kauman mukaan suomalaisen veronmaksajan on voitava luottaa siihen, että hänen etuaan valvotaan.

– Nyt näyttää siltä, että valtiota ja veronmaksajaa huudetaan apuun, kun ollaan pulassa. Mutta kun vaara on ohi, ollaan heti tulkitsemassa palkitsemisperiaatteita oman edun mukaisesti.

– Virkamiehille maksetut anteliaat lisäpalkkiot ovat omiaan luomaan mielikuvaa, että valtion edun valvonta ei toteudu neutraalilla tavalla, Kauma jatkaa.