Tämä oli eduskuntaa kuumentanut öykkämöykkä-puhe

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopran puhe eduskunnan talousarviokeskustelussa sai suurta huomiota mediassa. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho pyysi sen aikana huudelleita kansanedustajia puheen päätyttyä ”harjoittamaan itsehillintää”.

– Tämä öykkämöykkä on ajoittain niin kovaäänistä, että puhemiehen, edustajien ja varmaan istuntoa seuraavan yleisönkin on vaikea kuulla puheenvuoroja, puhemies lausui kansanedustajille puheen jälkeen.

Jukka Kopran puheen eduskuntavideo löytyy tästä linkistä. Videolta ei kuitenkaan juurikaan erotu salissa kuultu meteli.

Seuraavassa on Jukka Kopran koko puhe sellaisena kuin se on eduskunnan pöytäkirjoihin nyt merkitty. Mukaan pöytäkirjaan tuli myös eräitä välihuutoja ja merkintöjä niistä.

”Arvoisa herra puhemies! Työn, yrittämisen ja kasvun edellytyksille kylvetään siemenet aina silloin, kun porvarihallitus johtaa maata. Näin on erityisesti pääministeri (Petteri) Orpon hallituksen aikana. Ei taida lähihistoriassa olla hallitusta, jota olisi sitonut näin vahva tahto kammeta Suomi ylös siitä suosta, johon se on vuosien aikana upotettu. [Välihuutoja]

On vielä tuoreessa muistissa vasemmistohallituksen taival, [Hälinää — Puhemies koputtaa] jossa punamultaliitto tärväsi lähes tasapainoon saadun julkisen talouden kroonisesti 10 miljardia alijäämäiseksi. Jätitte suomalaisille laskun, jonka maksamiseen menee vuosia. Tarjolla ollut halpa lainaraha ja kyvyttömyys tehdä vaikeita päätöksiä olivat vasemmiston käsissä tuhoisa yhdistelmä, mutta eniten ihmetyttää, että edes velkarahan turvin ette saaneet suomalaisten palveluja parannettua: peruskoulua uudistettua, poliisien resursseja turvattua tai ihmisiä jonoista hoitoon. [Vasemmalta: Aika paksua!] Työllisyydenkin te jätitte heikkenevälle uralle. Kokoomus haluaa mieluummin panostaa palveluihin kuin maksaa velkalainojen korkoja pankkiireille.

Arvoisa puhemies! Parasta lääkettä velkaantuneelle ja ikääntyvälle Suomelle ovat rakenteelliset uudistukset, julkisen talouden sopeuttaminen ja kasvua vauhdittavat toimet. Näitä asioita me kansalaisille lupasimme, ja niitä me myös toteutamme.

Keskustaa suomalaisten asiat eivät vaalien jälkeen kiinnostaneet edes paperiarkin vertaa. SDP halusi jatkaa ”rahaa on” -politiikkaansa kädet syvällä tavallisten yrittäjien ja palkansaajien taskuissa.

Orpon hallitus on tehnyt yhden Suomen historian suurimmista urakoista julkisen talouden tasapainottamiseksi: yli 10 miljardin sopeutukset. Jokainen säästöpäätös, jonka teemme, teemme siksi, että jälkeemme jäisi muutakin kuin velkaa ja rapistuvat palvelut.

Kuuntelenkin mielenkiinnolla opposition puheenvuorot siitä, mihin suuntaan tuuliviiri tänään osoittaa: yhtenä päivänä sopeutamme liikaa, seuraavana velkaannumme liian paljon — yrittäkää päättää. Yhdessäkään puheenvuorossa emme tule tänään kuulemaan uskottavia omia ratkaisuja vaan pitkän listan asioita, mistä ei saa luopua, paitsi työn verotuksen kevennyksistä. [Välihuutoja — Vasemmalta: Mitäs muuta kristallipallossa on?] Niistä SDP haluaa luopua, jotta työn tehnyt saisi pitää mahdollisimman vähän oman työnsä hedelmistä ja valtion kassaan kilahtaisi lisää rahaa (SDP:n Antti) Lindtmanin lupauksien maksamiseen.

Arvoisa oppositio: Viimeistään tuoreiden väestöennusteiden tulisi kaataa kylmää vettä pumpulipilvienne päälle. Suomea ei pelasteta kantamalla vettä kaivoon ja pitämällä kynsin hampain kiinni saavutetuista eduista. Hallituksen toimet ovat merkittävästi hidastaneet velkaantumista. Ilman näitä määrätietoisia sopeutustoimia velka kasvaisi hallitsemattomasti. Sopeutuksilla on tehty tilaa myös tarpeellisille lisäyksille turvallisuuteen ja Ukrainan tukemiseen. Orpon hallitus nostaa puolustusmenot historiallisen korkealle tasolle. Kansalaisten oikeudesta elää rauhassa ja turvassa emme tingi milloinkaan.

Suomalaisille haluamme sanoa sen, että edessä ei ole vuosikymmenten sopeutusurakka. Vaikein sopeutus tehdään juuri nyt. Siksi vasemmiston löperölinjalle ei tule antaa sijaa. [Välihuutoja] Yhdenkään suomalaisen arki ei parane pitkällä tähtäimellä, jos rahaa tärvätään holtittomasti ilman suunnitelmaa.

Arvoisa puhemies! Suomen taloudessa tapahtuu nyt jatkuvasti hyviä asioita, mutta työttömyys koskettaa liian monia. Me ymmärrämme ihmisten huolen, ja juuri siksi lupaamme, että käännämme joka ikisen kiven, jotta jokaisella ihmisellä on mahdollisuus työhön, toimeentuloon ja parempaan huomiseen. [Välihuutoja] Tuoreet työllisyysluvut alleviivaavat entistä selvemmin, että kasvunäkymiä on vahvistettava määrätietoisesti. Emme saa luovuttaa.

Haluan viestittää myös yrityksille: Teidän työnne on avain Suomen nousuun. Me teemme kaikkemme, jotta voitte kasvaa ja työllistää ihmisiä.

Arvoisa puhemies! Porvarihallituksen resepti ei ole velka ja veronkorotukset vaan työ ja toimi. On ollut arvovalinta tehdä lukuisa määrä uudistuksia, jotta työlle ja yrittäjyydelle olisi otollisemmat olosuhteet maassamme. [Välihuutoja] Hallituskauden aikana kevennämme työn verotusta 1,6 miljardilla eurolla. Yksikään palkansaaja ei jää veronkevennysten ulkopuolelle. Työtulovähennyksessä otetaan käyttöön lapsikorotus jokaista huollettavaa alaikäistä lasta kohden. Yksinhuoltajille se tuplataan. Ei muistu heti mieleen, milloin vasemmisto-oppositio olisi vastaavalla tavalla panostanut palkansaajiin keventämällä verotusta ja kohentamalla perheiden ostovoimaa. Teot ovat kauneinta puhetta.

Yritysten verotus kevenee vihdoin, ja ylimpien marginaaliverojen alennus on todellinen kasvutoimi. Koko Suomi hyötyy, kun saamme tähän maahan enemmän hyvätuloisia veronmaksajia ja heidän työpanoksensa, ja ennen kaikkea ihmiset saavat vapauden päättää itse, mihin rahansa käyttävät.

Työmarkkinoilla olemme toteuttaneet historiallisen uudistuspaketin, jotta ihmiset pääsevät töihin ja yritykset voivat työllistää. Budjettiriihessä teimme lisää merkittäviä työllisyyttä vahvistavia päätöksiä. 30 miljoonan työllistämissetelillä avaamme tuhansille nuorille oven työelämään, siihen aivan ensimmäiseen työpaikkaan. Rakentamiseen laitetaan vauhtia, ja pienyrittäjien asemaa vahvistetaan. Jokainen näistä uudistuksista olisi jäänyt vasemmistohallitukselta tekemättä. [Välihuutoja]

Arvoisa puhemies! Terävöitetään muistia. Kun SDP:n johdolla viime kaudella ”parannettiin” työllisyyttä, niin perustettiin valtionyhtiö, josta johto kuittasi yli 800 000 euroa ja veronmaksajille jäi miljoonien lasku. Työllisiä tällä hintalapulla saatiin 17 — siis 17. [Välihuutoja — Miapetra Kumpula-Natri: Siinäkö kaikki?] Siinä on tulostaulussa murskaluvut teille.

Muistamme myös SDP:n esittämän lähes 3,5 miljardin veromoukarin yrittämiseen ja suomalaiseen omistamiseen. [Hälinää — Puhemies koputtaa] Yrittämistä ja omistamista voi kuitenkin verottaa vain niin kauan, kun niitä ylipäätään on olemassa. Sen jälkeen voidaankin sulkea sitten valot Suomesta. [Suna Kymäläinen: Pitikö puhua ensi vuoden budjetista vai mistä?] Sitten voimme kysyä, millä turvataan palvelut ja turvallisuus epävakaina aikoina suomalaisille.

Arvoisa puhemies! Nopeasti ikääntyvän Suomen ongelmilta ei saa ummistaa silmiä. Meillä on kaikki mahdollisuudet rakentaa vahva, elinvoimainen Suomi, kun uskallamme uudistua, tehdä rohkeita päätöksiä ja avata ovia työlle ja yrittämiselle.

Kokoomuksen linja on selvä: hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus ei synny menneestä kiinni pitämällä ja rahaa taskusta toiseen siirtämällä. Tulevaisuus syntyy etsimällä uusia, kestäviä tapoja rahoittaa menot ja turvata palvelut niille, jotka niitä tarvitsevat. — Kiitos. [Hälinää — Välihuutoja] ”