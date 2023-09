Tämä masto hämäsi Venäjän joukkoja – valemaaleihin iskenyt suuri määrä ohjuksia

Venäjän asevoimien kerrotaan tuhlanneen runsaasti risteilyohjuksia ja muita kalliita asejärjestelmiä Ukrainan teettämien valemaalien tuhoamiseksi.

Puusta ja muista materiaaleista rakennetut valemaalit muistuttavat Himars-raketinheittimiä, tutka-asemia ja muita sotilaallisesti tärkeitä kohteita. Metsikön laidalla tai naamioverkon alla viritelmiä voi olla vaikea erottaa aidoista tiedustelulennokin kameralla.

Ukrainan suurin teräsvalmistaja Metinvest on rakentanut viime vuoden alun jälkeen satoja valemaaleja rintamalle. Financial Times -lehden mukaan niitä valmistuu noin 10–15 kappaletta kuukaudessa. Tehtaalla tehdään realistisia malleja D-20-haupitseista, amerikkalaisista M777-haupitseista, 35D6M-tutkajärjestelmistä ja esimerkiksi kranaatinheittimistä.

– Onnistumista mitataan valemaalien tuhoamisella. Se tarkoittaa, että olemme pelastaneet oikeat aseemme ja sotilaidemme hengen. Ja että vihollinen on tuhlannut jälleen arvokkaita asejärjestelmiään, Metinvestin johtaja sanoo.

Hänen mukaansa toiminta aloitettiin heti sodan alussa. Tehtaan ympärille rakennettiin juoksuhautoja, mutta aseita ei ollut. Valemaaleja tehtiin laatikoista, muovista ja roskakorista löytyneistä esineistä.

– Olimme alivoimaisia, mutta saimme armeijamme näyttämään suurelta, vahvalta ja taisteluvalmiilta. Ja pelotimme heidät pois, johtaja sanoo.

FT:n toimittaja Christopher Miller on jakanut viestipalvelu X:ssä kuvia Metinvestin rakentamasta kohteesta, joka muistutti läheisesti P-18-tutkajärjestelmää. Venäläisjoukot pitivät ”tutkaa” aitona ja tuhosivat sen arvokkailla täsmäaseilla.

Before and after of a Metinvest-made decoy P-18 radar deployed to the Ukrainian front that fooled Russian forces this month and saw them waste precious munition. pic.twitter.com/Len2IN2c99

— Christopher Miller (@ChristopherJM) September 22, 2023