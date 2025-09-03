Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Canadensys kehittää Kanadan ensimmäistä kuuajoneuvoa. / AFP / LEHTIKUVA / LUDOVIC MARIN

Tämä laite voi löytää vettä Kuusta

  • Julkaistu 03.09.2025 | 15:10
  • Päivitetty 03.09.2025 | 11:32
  • Tiede
Kanadalainen luotain pohjustaa pysyvää ihmisasutusta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Canadensys Aerospace -yhtiö kehittää parhaillaan luotainta, jonka on määrä osallistua Kanadan ensimmäiselle kuulennolle.

Laajempana tavoitteena on toimitusjohtaja Christian Sallabergerin mukaan auttaa ihmiskuntaa siirtymään pois maapallolta. Kuun tutkiminen nähdään loogisena ensimmäisenä askeleena.

Yhtiön luotain osallistuu Nasan Artemis-hankkeeseen, joka tähtää pysyvään ihmisasutukseen Kuun pinnalla.

Luotain mittaa säteilytasoja ja etsii vettä vähintään 14 vuorokauden tehtävällään. Tietoja voidaan käyttää tulevien miehitettyjen lentojen pohjana.

BBC:n mukaan 35 kilogrammaa painava mönkijä lähetetään Kuuhun aikaisintaan vuonna 2029. Napa-alueelle laskeutuvasta laitteesta on kehitteillä useita eri prototyyppejä. Lopullinen ajoneuvo kootaan vain hieman ennen laukaisua.

Olosuhteet luovat omat haasteensa, sillä lämpötila voi olla Kuun pinnalla päivällä sata astetta plussalla ja yöllä 200 astetta pakkasella. Pinnalta löytyvä kiven ja pölyn yhdistelmä on tahmeaa ja voi jumiuttaa ajoneuvojen pyörät.

– Suurimpia haasteita ei ole edes kylmästä selviytyminen, vaan vaihtelu erittäin kylmän ja erittäin kuuman välillä, Christian Sallaberger sanoo.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)