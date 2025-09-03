Tämä laite voi löytää vettä Kuusta

Canadensys Aerospace -yhtiö kehittää parhaillaan luotainta, jonka on määrä osallistua Kanadan ensimmäiselle kuulennolle.

Laajempana tavoitteena on toimitusjohtaja Christian Sallabergerin mukaan auttaa ihmiskuntaa siirtymään pois maapallolta. Kuun tutkiminen nähdään loogisena ensimmäisenä askeleena.

Yhtiön luotain osallistuu Nasan Artemis-hankkeeseen, joka tähtää pysyvään ihmisasutukseen Kuun pinnalla.

Luotain mittaa säteilytasoja ja etsii vettä vähintään 14 vuorokauden tehtävällään. Tietoja voidaan käyttää tulevien miehitettyjen lentojen pohjana.

BBC:n mukaan 35 kilogrammaa painava mönkijä lähetetään Kuuhun aikaisintaan vuonna 2029. Napa-alueelle laskeutuvasta laitteesta on kehitteillä useita eri prototyyppejä. Lopullinen ajoneuvo kootaan vain hieman ennen laukaisua.

Olosuhteet luovat omat haasteensa, sillä lämpötila voi olla Kuun pinnalla päivällä sata astetta plussalla ja yöllä 200 astetta pakkasella. Pinnalta löytyvä kiven ja pölyn yhdistelmä on tahmeaa ja voi jumiuttaa ajoneuvojen pyörät.

– Suurimpia haasteita ei ole edes kylmästä selviytyminen, vaan vaihtelu erittäin kylmän ja erittäin kuuman välillä, Christian Sallaberger sanoo.