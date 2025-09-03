Tämä oli jälleen Suomen myydyin vaihtoauto, ykkönen vuodesta toiseen

Volkswagen Golf oli elokuun myydyin vaihtoauto Suomessa. Asia ilmenee autojen markkinapaikka Nettiauton tilastoista.
Elokuussa 2025 Nettiautossa ilmoitettuja henkilöautoja myytiin yhteensä 62 000, mikä on tiedotteen mukaan noin kolme prosenttia enemmän viime vuoden elokuuhun verrattuna.
Vaihtoautojen mediaanihinta oli elokuussa 17 prosenttia pienempi kuin vuonna 2024 samaan aikaan.
Artikkeli jatkuu listauksen jälkeen.
Myydyimmät vaihtoautot elokuussa 2025
Volkswagen Golf
Skoda Octavia
Toyota Corolla
Mercedes-Benz C
Mercedes-Benz E
Volkswagen Passat
Audi A4
Ford Focus
Toyota Yaris
Volvo V70
Lähde: Nettiauto/Alma Marketplaces
Volkswagen Golf on pitänyt Nettiauton mukaan ykkössijaa eniten myytynä vaihtoautona jo vuosia. Myös muut listan alkupään mallit ovat vakiinnuttaneet paikkansa myydyimpien joukossa.
Myös sähköautoissa tietyt mallit ovat selkeästi suosituimpia, vaikka kolmen kärjessä onkin tänä vuonna tapahtunut muutoksia, kun Teslan Model 3 on pudonnut ykköspaikalta.