Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Volkswagen Golf autoliikkeessä Helsingissä. LEHTIKUVA / JARNO MELA

Tämä oli jälleen Suomen myydyin vaihtoauto, ykkönen vuodesta toiseen

  • Julkaistu 03.09.2025 | 14:56
  • Päivitetty 03.09.2025 | 15:31
  • Autot
Käytettyjen autojen kauppa kasvoi edellisestä vuodesta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Volkswagen Golf oli elokuun myydyin vaihtoauto Suomessa. Asia ilmenee autojen markkinapaikka Nettiauton tilastoista.

Elokuussa 2025 Nettiautossa ilmoitettuja henkilöautoja myytiin yhteensä 62 000, mikä on tiedotteen mukaan noin kolme prosenttia enemmän viime vuoden elokuuhun verrattuna.

Vaihtoautojen mediaanihinta oli elokuussa 17 prosenttia pienempi kuin vuonna 2024 samaan aikaan.

Artikkeli jatkuu listauksen jälkeen.

Myydyimmät vaihtoautot elokuussa 2025

Volkswagen Golf
Skoda Octavia
Toyota Corolla
Mercedes-Benz C
Mercedes-Benz E
Volkswagen Passat
Audi A4
Ford Focus
Toyota Yaris
Volvo V70

Lähde: Nettiauto/Alma Marketplaces

Volkswagen Golf on pitänyt Nettiauton mukaan ykkössijaa eniten myytynä vaihtoautona jo vuosia. Myös muut listan alkupään mallit ovat vakiinnuttaneet paikkansa myydyimpien joukossa.

Myös sähköautoissa tietyt mallit ovat selkeästi suosituimpia, vaikka kolmen kärjessä onkin tänä vuonna tapahtunut muutoksia, kun Teslan Model 3 on pudonnut ykköspaikalta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)