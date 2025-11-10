Talvi on tulossa lähiviikkoina

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen 9. marraskuuta, kertoo Foreca. Ennusteen mukaan maan pohjoisosassa tulevat viikot ovat ajankohtaan nähden kylmiä, maan eteläpuoliskolla viikkojen keskilämpötilat vaihtelevat tavanomaisen ja kylmän välillä. Sateita tulee tulevina viikkoina tavanomaista runsaammin.
Kuukausiennusteen tarkkuus heikkene sen pidemmälle edetessä, mutta sen ja tilastojen peruteella tulevien viikkojen aikana suuressa osassa maata terminen talvi alkaa tai on tuloillaan.
Suomen säätilastojen mukaan vuosina 1991–2020 Lapissa terminen talvi alkoi keskimäärin marraskuun alkuun mennessä, maan keskiosassa länsirannikkoa lukuunottamatta marraskuun aikana, ja etelässä sekä länsirannikolla marras-joulukuun vaihteen molemmin puolin.
Näin kuukausiennusteen ensimmäisellä viikolla Suomen yli liikkuu useita laajoja sadealueita. Sateita tulee viikon kuluessa koko maassa. Sateet tulevat etelässä enimmäiseen vetenä, mutta jonkinlaista tiivistymistä hiutaleeksi voi olla loppuviikosta
– Etelään ei kuitenkaan tällä viikolla ole ennustettu suuria lumisademääriä. Maan keskiosassa sateet tulevat viikon alkupuolella vetenä, mutta viikon jälkipuolella olomuoto muuttuu lumisemmaksi. Ensilumi saattaa sataa paikoin maan keskiosassa tämän viikon aikana. Pohjoisessa vähintään osa sateista tulee lumena, mutta ainoastaan Pohjois-Lapissa täysin tai lähes kaikki sateista tulee lumiolomuodossa. Muualla olomuoto vaihtelee viikon mittaan.
Ajoittain huonoon ajokeliin joko jäisien tienpintojen tai lumisateen takia kannattaa varautua koko maassa.
Tuoreen kuukausiennusteen mukaan sää muuttuu talvisempaan suuntaan!https://t.co/MQrm2zkFWJ
— Foreca Suomi (@forecasuomi) November 10, 2025