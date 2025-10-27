Talvi ei tule ihan vielä

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan marraskuu näyttää väriltään hyvinkin harmaalta. Pimeneviä iltoja sävyttää lauha, pilvisen tihkuinen ja ajoittain sateinen sää, kertoo Foreca.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen sunnuntaina 26. lokakuuta. Ennusteen mukaan tulevat viikot vietetään ajankohtaan nähden lauhassa säässä, ja sateisuus vaihtelee enimmäkseen tavanomaisen ja sateisen välillä. Käytännön säässä tämä saattaisi tarkoittaa pilvistä, harmaata ja kosteaa säätä suuren osan ajasta.

Kuukausiennusteen perusteella talvi ei ala tänä vuonna ainakaan tavanomaista aiemmin, pikemmin myöhemmin kuin keskimääräisenä vuonna. Talvisia lyhytaikaisia säätilanteita, kuten räntä- ja lumisadetta, on kuitenkin odotettavissa marraskuun mittaan yhä useammin aluksi pohjoisessa, ja vähitellen myös etelämpänä kuun edetessä.

Päivittäisennusteiden mukaan Suomessa vaikuttaa alkaneen viikon arkipäivien ajan hyvin laaja matalapaineen alue, ja sen yhteydessä lounaisvirtauksen mukana sää on pilvistä ja meille leviää jatkuvasti uusia sateita. Lämpötilat pysyvät karkeasti ottaen melko lähellä +5 astetta päivin ja öin. Pohjois-Lapissa lämpötila poikkeaa ajoittain ja paikoin juuri ja juuri pakkasen puolella. Mikäli pilvipeite pääsee rakoilemaan, pohjoisessa pakkanen voi paikallisesti kiristyä odottamattomankin paljon.