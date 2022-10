Talven sähkökatkoista varoitus: Tämä kannattaa jo nyt kodeissa

Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK suosittelee kotitalouksia varautumaan jo nyt talven mahdollisiin sähkökatkoihin.

Kotona tehtävä niin sanottu varautumiskävely on järjestön mukaan yksi tapa varmistaa, että jokainen perheenjäsen löytää sähkökatkossa tarvittavat asiat helposti.

Varautumiskävelyssä on kyse siitä, että kävellään kotona katsomassa, mistä löytyvät esimerkiksi paristokäyttöinen radio ja pullovesi sekä muut sähkökatkoissa tarvittavat tavarat. Idea on tuttu työpaikkojen turvallisuuskävelyistä, mutta nyt lähtökohtana on varautuminen. Kävelyn aikana huomataan myös, puuttuuko jotain.

– Moni kyllä tietää, että kotona on jossain taskulamppu tai paristoja, mutta löytyvätkö ne helposti hämärässä muiden tavaroiden joukosta? Entä onko retkikeitin kotona vai mökillä? Varautumiskävelyn aikana asia voidaan varmistaa ajoissa valoisaan aikaan. Samalla voi yhdessä pohtia omaa toimintaa sähkökatkossa, varautumisen asiantuntija Essi Kulju SPEKistä kertoo tiedotteessa.

Tavaran määrä kodeissa voi olla suuri. Vaikka kotona olisi siistiä, ei välttämättä ole selvää, tietävätkö kaikki perheenjäsenet missä mikäkin tavara on. SPEKistä muistutetaan, että sähkökatko voi sattua silloinkin, kun varautumishankinnoista vastannut perheenjäsen on poissa tai kun lapsi on yksin kotona.

Varautumiskävely kannattaa tehdä hyvissä ajoin

SPEK on laatinut ohjeet varautumiskävelyä varten.

Ensimmäisenä pitää ottaa esille lista sähkökatkoissa tarvittavista asioista. Siihen voi kirjoittaa, mitä juuri omassa kodissa tarvitaan sähkökatkon varalta.

Seuraavaksi on hyvä tarkistaa tavarat ja niiden parasta ennen -päiväykset. Vanhentuneet asiat kannattaa heittää pois.

Tämän jälkeen on syytä listata puuttuvat asiat ja hankittava ne ajoissa kotiin. Kun tavarat on hankittu ja niiden paikat ovat selvillä, on hyvä kävellä koko perheen kanssa kotona katsomassa, mistä tarvikkeet löytyvät ja miten niitä käytetään.

Sähkökatkoon varautuja saa pohtia myös herkkuja ja hauskanpitoa

Pelastusalan ammattilaisten mukaan hyvän mielen säilyttäminen auttaa pärjäämisessä. Mikä tahansa itseä ilahduttava asia kannattaa ottaa huomioon eikä keskittyä pelkästään taskulamppuihin ja paristoihin.

– Kyse ei ole vain pärjäämisestä vaan siitäkin, että tehdään mahdollisista sähkökatkoista mukavia itsellemme. Löytyykö kotoa esimerkiksi hyvin säilyviä herkkuja, pelejä, vähemmän sotkevaa askarreltavaa, hyvää luettavaa, sarjakuvia, ristisanoja, värityskirjoja tai vaikka seurapeliohjeita ja kivan radio-ohjelman aikataulu muussa kuin elektronisessa muodossa, Kulju kysyy.

Onko kotivara kunnossa vai koronan alussa hankittua?

Sähkökatkoja voi sattua eri syistä. Tänä talvena niiden todennäköisyys on suurempi energiatilanteen takia. Suunnitellut sähkökatkot voivat kestää pari tuntia, mutta suunnittelemattomiakin sähkökatkoja voi sattua esimerkiksi syysmyrskyn aikaan.

SPEKistä muistutetaan, että omaa oloa voi helpottaa varautumalla etukäteen muun muassa hankkimalla kotivaraa. Kotivara on puskuria, jota käytetään ja täydennetään arjessa koko ajan. Silti osalla saattaa olla kaapeissa jo vanhentunutta ruokaa, jonka parasta ennen -päiväyksiä ei ehkä muista.

– Viimeksi suomalaiset innostuivat varautumisesta koronan alkaessa. On hyvä idea kurkistaa keittiön kaappeihin ja varmistaa, onko siellä säilytettävä ruoka edelleen käypää tavaraa, Kulju vinkkaa.

Riittävä valaistus ehkäisee kaatumisia sähkökatkoissakin

Jos kodin tavarat ovat kovin levällään, on onnettomuuksien riski sähkökatkon aikaan hämärässä suurempi. Kaatuminen on yleisin sairaalahoitoa vaativa tapaturma, josta voi aiheutua terveydelle ja työnteolle haittaa.

Ikääntyneille kaatuminen on erityinen riski, joka voi johtaa sairaalahoidon lisäksi myös kuolemaan.

– Voi olla fiksua varmistaa, että omassa kodissa ja iäkkäämpien läheisten kotona on riittävästi valonlähteitä sähkökatkoja ajatellen. Pari taskulamppua voi olla hyvä alku, mutta kaupoista saa melko edullisestikin erilaisia paristokäyttöisiä tai ladattavia pienempiä valaisimia, Kulju sanoo.

SPEK suosittelee paristollisia led-valaisimia, taskulamppuja ja otsalamppuja perinteisten kynttilöiden sijaan onnettomuusriskin vähentämiseksi.