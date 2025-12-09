Verkkouutiset

Ukrainalaistie on videolla karussa kunnossa. Kuvakaappaus videolta / X

Tältä näyttävät Ukrainan ”kuoleman tiet”

  • Julkaistu 09.12.2025 | 10:51
  • Päivitetty 09.12.2025 | 10:52
  • Sota Ukrainassa
Upseerin mukaan huonokuntoiset tiet maksavat ihmishenkiä.
Ukrainalaistutkija Marta Havryshko kirjoittaa Ukrainan kuoppaisista teistä.

– Tältä näyttävät niin sanotut kuoleman tiet – juuri ne, joita sotilaiden on pakko käyttää, kun he yrittävät välttää osumia Venäjän lennokeista, Havrysko toteaa X:ssä lainaten ukrainalaisupseeri Serhiy Tishchenkon kommenttia ja videota.

– Jokainen viivytyksen minuutti näillä teillä, jotka on moukaroitu palasiksi, maksaa meille ihmishenkiä.

– Tällä videolla näemme paitsi [Ukrainan] viranomaisten toimettomuuden, niin myös heidän välinpitämättömyytensä, joka tappaa, upseeri sanoo Havryshkon mukaan.

