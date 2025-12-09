Tältä näyttävät Ukrainan ”kuoleman tiet”

Ukrainalaistutkija Marta Havryshko kirjoittaa Ukrainan kuoppaisista teistä.
– Tältä näyttävät niin sanotut kuoleman tiet – juuri ne, joita sotilaiden on pakko käyttää, kun he yrittävät välttää osumia Venäjän lennokeista, Havrysko toteaa X:ssä lainaten ukrainalaisupseeri Serhiy Tishchenkon kommenttia ja videota.
– Jokainen viivytyksen minuutti näillä teillä, jotka on moukaroitu palasiksi, maksaa meille ihmishenkiä.
– Tällä videolla näemme paitsi [Ukrainan] viranomaisten toimettomuuden, niin myös heidän välinpitämättömyytensä, joka tappaa, upseeri sanoo Havryshkon mukaan.
This is what the so-called ‘roads of death’ look like — the ones soldiers are forced to use to avoid being hit by 🇷🇺FPVs, writes officer Serhiy Tishchenko.
‘Every minute of delay on these roads, which are smashed to pieces, costs us human lives. Every second there is worth its… pic.twitter.com/HOcLLj84PL
— Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) December 8, 2025