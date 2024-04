Tältä näyttää touko-heinäkuun sääennuste

Kolmen kuukauden ennusteen mukaan touko–heinäkuun jakso on Suomessa keskilämpötilaltaan enimmäkseen tavanomainen tai osassa maata hieman tavanomaista lämpimämpi. Sademäärät näyttävät jaksolle melko tyypillisiltä, kertoo Foreca viitaten Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) vastikään julkaistuun kolmen kuukauden ennusteeseen touko–heinäkuulle.

Muualle Eurooppaan ennustetaan laajalti keskimääräistä lämpimämpää touko–heinäkuun jaksoa.

– Touko–heinäkuun jaksosta on ennusteen perusteella tulossa Euroopassa laajalti tavanomaista lämpimämpi. Suomi keikkuu tavanomaista lämpimämmän sään rajalla, mutta yleisesti Pohjois-Euroopassa sään ennustettavuus on heikko. Etenkin alkukesästä matalapainetoiminta on tämän ennusteen mukaan melko vähäistä suuressa osassa Eurooppaa, toteaa Forecan meteorologi Sara Salonen Forecan sääblogissa..

Touko–heinäkuun ennusteen mukaan suuressa osassa Eurooppaa olisi 0,5–1 astetta keskimääräistä lämpimämpää, paikoin jopa 1–2 astetta keskimääräistä lämpimämpää.

– Suurin todennäköisyys tavanomaista lämpimämmälle säälle on eteläisessä Euroopassa. Pohjois-Euroopassa, Suomi mukaan lukien, on myös olemassa pienempi tavanomaista lämpimämpi signaali, mutta ennustettavuus on muuta Eurooppaa selvästi heikompi. On mahdollista, että toisinaan lämpöä pääsee leviämään muualta Euroopasta myös Suomeen asti. Suomessa suurin mahdollisuus tavanomaista lämpimämmälle säälle on maan eteläisellä puoliskolla, pohjoisessa signaalit ovat hyvin heikkoja. Ainoastaan Pohjanlahden ympäristössä on tavanomaista kylmempiä merkkejä hieman tavanomaista hitaammin sulavasta jääpeitteestä johtuen, Salonen kertoo.

Pitkän ennusteen mukaan touko–heinäkuun sademäärät ovat Suomessa melko lähellä jakson keskimääräisiä sademääriä.

– Kuurosateet kuuluvat Suomen kesään. Niihin voi liittyä suurtakin paikallista vaihtelua, mistä johtuen niiden ennustaminen pidemmän ajan päähän on hyvinkin haastavaa. Muun Euroopan osalta eteläisessä Euroopassa tavanomaista vähäsateisemman sään todennäköisyys on hieman koholla touko–heinäkuun jaksolla, Salonen sanoo.