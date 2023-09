Tältä näyttää lokakuun sää

Sää jatkuu Suomessa vaihtelevana, Foreca kertoo.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut tuoreen kuukausiennusteen 27. syyskuuta. Ennuste näyttää Suomeen laajalti tavanomaista kylmempää ja sateisempaa säätä lokakuun ensimmäiselle täydelle kalenteriviikolle.

Lämpötilat putoavatkin jopa kymmenkunta astetta syyskuun lopun korkeimmista lukemista.

– Etelässä on ollut päivisin lämpimimmillään vielä lähes 20 astetta, mutta lokakuun 2. päivä alkavalla viikolla kylmimpänä päivänä on tulossa enimmillään noin 10 astetta, eli lämpötilat putoavat jopa 10 astetta. Esimerkiksi Lapissa lämpötilat tippuvat niin ikään melkein 10 asteella. Pohjois-Lapissa on ollut torstaina noin 10 astetta ja lokakuun ensimmäisellä viikolla paikoin vain yksi plusaste, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo blogissa.

Vesisateiden ohella taivaalta tulee osassa maata vähitellen myös räntää ja lunta.

– Pohjoisessa, etenkin Lapissa, sataa ajoittain veden lisäksi lunta. Yöpakkasiin on syytä varautua etenkin pohjoisessa, mutta ne ovat ajoittain mahdollisia ainakin paikallisesti koko maassa, Joanna Rinne sanoo.

Tuoreen kuukausiennusteen perusteella 9. lokakuuta alkavan viikon keskilämpötila on maan etelä- ja keskiosassa hieman tavanomaista korkeampi, pohjoisessa viikkokeskilämpötila on ajankohdalle tavanomainen.

– Sateita tulee ennusteen mukaan osassa maata jonkin verran tavanomaista enemmän, mutta ero ajankohdan keskiarvoon ei ole suuri, Joanna Rinne sanoo.

Kuukausiennusteen mukaan sää on lokakuun loppupuoliskolla koko Suomessa hieman tavanomaista lämpimämpää.

– Lokakuun 16. päivä alkavalla viikolla olisi ajankohtaan nähden sateista. Lokakuun 23. päivä alkavalle viikolle ennuste ei enää ota juuri sateisuuteen kantaa, mikä viittaa siihen, että sää muuttuu huonosti ennustettavaksi, Joanna Rinne toteaa.

Rinne huomauttaa, että pitkän ajan sääennusteet kertovat viikon tai kuukauden keskimääräisestä säästä, eivät yksittäisten päivien säästä.