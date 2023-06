Tältä näyttää kesän sää

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut 5. kesäkuuta kolmen kuukauden ennusteen eli niin sanotun vuodenaikaisennusteen heinä–syyskuun jaksolle.

– Vuodenaikaisennuste näyttää heinä–syyskuun jakson olevan Suomessa ajankohtaan nähden lämmin ja vähä- tai normaalisateinen. Ennusteen mukaan luvassa voisi olla toisaalta lämpimiä ja aurinkoisia jaksoja, mutta todennäköisesti ajoittain myös viileämpää ja sateisempaa säätä, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne blogissa.

Vuodenaikaisennuste ennakoi siis Suomeen tavanomaista lämpimämpää kolmen kuukauden jaksoa heinä–syyskuulle. Maan etelä- ja keskiosassa heinä–syyskuun keskilämpötila on ennusteen mukaan 0,5–1 astetta keskimääräistä lämpimämpi, Lapissa 0–0,5 astetta keskimääräistä lämpimämpi.

– Ero keskiarvoon on suurin maan eteläosassa ja pienin maan pohjoisosassa, mikä viittaa siihen, että heinä–syyskuun aikana voisi ajoittain esiintyä jaksoja, jolloin maan pohjoisosaan pääsee viileämpää ilmaa, kun taas etelään leviää tavanomaistakin lämpimämpää ilmaa mahdollisesti etelän puolelta. Pohjoisessa Euroopassa ero ajankohdan keskiarvoihin on kuitenkin pienempi kuin suurimmassa osassa Keski-Eurooppaa, jossa jakso on vielä selvemmin tavanomaista lämpimämpi kuin Suomessa, Rinne sanoo.

Tämän ennusteen perusteella kesä näyttää Rinteen mukaan suosivan Suomessa lämmön ystäviä, vaikka vielä ei tiedetäkään, toteutuuko lämpö hellejaksoina vai leppeämpänä, ajoittain tavanomaista lämpimämpänä säänä.

– Täysin sateettomassa säässä ei tarvitse kärvistellä, mutta pelkkiä kaatosateitakaan ei kesän kartoilla näy. Päivittäissääennusteet näyttävät ajan kanssa, millä tavalla ennuste käytännössä toteutuu, Joanna Rinne toteaa.

Kolmen kuukauden ennusteen mukaan heinä–syyskuun sademäärä on Suomessa laajalti lähellä tavanomaista ja maan eteläpuoliskolla tavanomaista pienempi.

Rinne muistuttaa, että Suomen säälle ovat kuitenkin ominaisia erittäin suuret vaihtelut, joten vuodenaikaisennusteen perusteella ei pysty toteamaan mitään yksittäisten viikkojen säätyypistä. Sään vaihtelu viikkojen ja kuukausien sisällä voi olla hyvin suurta.