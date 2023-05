Tältä näyttää äärilähikuva Auringosta

Auringon pinnasta on julkaistu uusia erittäin tarkkoja lähikuvia.

Havainnot otettiin Havaijilla sijaitsevalla Daniel K. Inouye -aurinkoteleskoopilla, joka on omassa luokassaan maailman suurin.

Yli kolmen kilometrin korkeuteen rakennettu laite otettiin käyttöön viime vuoden elokuussa. Sen pääpeilin läpimitta on 4,2 metriä.

National Solar Observatoryn julkaisemia kuvia on luonnehdittu kiehtoviksi ja jopa oudoiksi. Auringon pinnalta erottuu yksityiskohtia auringonpilkuista, kuten konvektiosoluja ja plasman liikkeiden jättämiä jälkiä. Kuvien erotuskyky on noin 20 kilometriä. Plasmarakenteet muistuttavat siveltimen vetoja tai pieniä säikeitä.

Eräässä kuvassa näkyvän auringonpilkun läpimitta on noin 30 000 kilometriä. Ne vaikuttavat ympäristöään tummemmilta matalamman lämpötilan vuoksi. Suhteellisten lyhytkestoisia pilkkuja ympäröivät voimakkaat magneettikentät.

New images from the @NSF's Daniel K #InouyeSolarTelescope! Light bridges, sunspots, and other structures are featured. These images were drafted from data obtained during the first Cycle of observations, previewing the exciting science underway: https://t.co/VHHorpslmp #NSFfunded pic.twitter.com/68CRRIQ8St

— NatlSolarObservatory (@NatSolarObs) May 19, 2023