Tältä Krimin sillan rakenne näyttää pinnan alla – väite kovista vaurioista

Ukrainan laivasto kertoo iskun miehitettyä Krimiä ja Venäjää yhdistävälle Kertsinsalmen sillalle vahingoittaneen sillan ”avainrakenteita”.

Laivaston tiedottaja Dmytro Pletentshuk sanoi Ukrainan Freedom TV:n haastattelussa (alla) sillan rakenteiden vaurioituneen jo aiemmissa Ukrainan iskuissa.

Ukraina on iskenyt sillalle vuonna 2022 ja 2023. Uusimmassa iskussa Ukrainan tiedustelu laukaisi sillan tukipilarin rakenteisiin veden alle asennetun räjähteen, jonka voimakkuuden on kerrottu vastanneen noin 1,1 tonnia TNT:tä.

Ukrainan sodan kommentaattorina tunnettu amerikkalainen puolustusasiantuntija Trent Telenko on jakanut X:ssä alta löytyvän havainnekuvan sillasta. Siltainsinööri Matt Durshin julkaisemassa kuvassa avataan, miltä veden ja merenpohjan alle jäävät rakenteet näyttävät.

Dursh toteaa X:ssä, että sillan perustalle on aiheutunut kiistatta vahinkoa jo nyt nähtävissä olevan perusteella. Korjaukset tulevat hänen mukaansa olemaan hankalia. Vauriot näyttävät myös kohdistuvan sotakuljetuksille tärkeän rautatiesillan puolelle.

Vahinkojen todellista laajuutta saadaan asiantuntijan mukaan tuskin koskaan tietää. Virallinen Venäjä pyrkinee vähättelemään vaurioita.

Dmytro Pletentshukin mukaan siltaan kohdistuneet iskut ovat heikentäneet huomattavasti Venäjän logistiikkaa. Sillan rautatieosuutta on käytetty kaluston kuljetuksiin ja muuhun Krimin joukkojen huoltoon.

Tiedottaja korosti myös iskun symbolista merkitystä. Sillalla on ollut suuri rooli Moskovan propagandassa ja hanke on ollut henkilökohtaisesti tärkeä diktaattori Vladimir Putinille.

Pletentshukin mukaan silta on tärkeä, vaikka Moskova onkin pyrkinyt kytkemään miehitetyn Krimin Venäjän Donin Rostovin alueeseen maateitse kehittämällä tähän infrastruktuuria Ukrainalta miehitetyillä alueilla mantereen puolella.

– He rakentavat teitä ja ratoja. Tässä on etunsa, niitä on helpompi korjata. Mutta suurena haittapuolena on, että ne sijaitsevat paljon lähempänä etulinjaa. Venäläiset ymmärtävät hyvin, että suljettu silta on ongelma.