TalSa: Sähkölaskuihin tulossa uusi menoerä

Sähkölaskuihin on tulossa uusi menoerä eli tehomaksu, kertoo Taloussanomat. Tehomaksu on osa uutta heinäkuussa hyväksyttyä sähkömarkkinalakia. Se ei kuitenkaan velvoita verkkoyhtiöitä tehomaksun käyttöön, vaan antaa maksulle lainsäädännöllisen pohjan.

Tehomaksun tarkoitus on ohjata sähkönkulutusta niin, että kulutushuippuja saataisin leikttua ja sähköverkon rasitusta tasattua. Näin ollen se vaikuttaa sähkön siirtomaksun toisen osaan eli kulutukseen perustuvasta maksuun.

Tehomaksu tarkoittaa sitä, että osa maksuista määräytyy suurimman verkosta otetun tehon perusteella. Kuluttaja maksaa tällöin jyrkistä kulutuspiikeistä.

Eri sähköyhtiöt määrittävät tehomaksun eri tavalla, joten riippuu yhtiöstä, kuinka suuri lasku tulee, jos esimerkiksi talvella satunnaisesti lämmittää kesämökin asumislämpöiseksi.

Teollisuudella ja muilla suurilla sähkönkäyttäjillä on ollut tehomaksu jo entuudestaan, mutta nyt se yleistyy myös kotitalouksissa. Suomessa on hieman alle 80 jakeluverkkoyhtiötä, joista alle kymmenellä on käytössä tehomaksu.

Näistä yksi on Lahti Energia, jonka verkkojohtaja Antti Rautiainen ymmärtää, että tilapäisasumisen kulutuspiikki siirtomaksulaskussa saattaa huolestuttaa.

– Ei tietysti kannusta kauheasti, jos tulee tehtyä kulutuspiikki ja seuraava mahdollisuus korjata asia on vuoden päästä. Tämä myös sähkönkäytön ohjaavuuden kannalta hankalaa, myöntää Rautiainen TalSalle.

Lahti Energian Sähköverkon tehomaksu perustuu edellisen 12 kuukauden aikana mitattuun suurimpaan tunnin keskitehoon. Maksu on voimassa seuraavat 12 kuukautta tai seuraavaan suurimman tehon ylittämiseen asti.

– Vaikka ymmärrämme ongelmaa kuluttaja-asiakkaiden kannalta, odotamme Energiaviraston määräystä ennen kuin teemme määräytymisperiaatteisiin muutoksia, jotta muutokset ovat sitten kerralla laadittavan uuden määräyksen mukaisia.