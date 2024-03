Talsa: Pörssisähkön hinta saattaa painua todella alas

Pörssisähkön hinta saattaa kevään aikana painua todella alas, Energiateollisuuden energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa arvioi Taloussanomille.

Yksi syy on Suomen suurimman sähköntuotantoyksikön Olkiluoto 3:n vuosihuollon päättyminen huhtikuun puolivälissä, mikä lisää sähköntuotantoa Suomessa maksimissaan 1 600 megawatilla.

– On ihan mahdollinen skenaario, että jos meillä on tuotantoa paljon, kun Olkiluoto 3 käynnistyy, lumi sulaa pohjoisessa ja Kemijoessa on isot virtaamat, ja sattuu vielä tuulemaan paljon, eikä meillä ole yhtä isoa varaventtiiliä Viroon päin, niin hinta voi painua tosi rajusti, Salomaa sanoo Talsalle.

Sähkön pörssihintoihin on tänä keväänä vaikuttanut myös Suomen ja Viron välisen Estlink 2-sähkönsiirtoyhteyden katkeaminen tammikuussa. Katkeamisen seurauksena sähköä on voitu siirtää vain kolmasosa normaalista määrästä.

Asiassa on kuitenkin huomionarvoista se, että Suomesta on yleisemmin myyty sähköä Viroon eikä toisin päin.

– Jos Suomessa olisi niukkuutta sähköstä, niin hinta voi heilahtaa voimakkaammin kuin Estlink 2:n kanssa, Salomaa sanoo.