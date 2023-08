TalSa: Pörssisähkö on tiistaina historiallisen halpaa

Pörssisähkön hinta on kuluttajille harvinaisen halpaa huomenna tiistaina, Taloussanomat kertoo.

Tiistai-iltapäivänä pörssisähkö maksaa alimmillaan -11,6 euroa megawattitunnilta eli -1,16 senttiä kilowattitunnilta.

Tiistain keskihinta on -4,56 euroa megawattitunnilta. Erityistä tiistaissa on se, että pörssisähkön hinta on koko päivän ajan miinuksella. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä näin ei ole koskaan aiemmin käynyt.

Ennätyksellisen halpa vuorokauden keskihinta oli 16. heinäkuuta, jolloin veroton hinta oli -8,31 euroa megawattitunnilta, Fingridin sähkömarkkinayksikön päällikkö Mikko Heikkilä kertoo Talsalle.

Silloin nähtiin myös ennätyksellisen halpa yksittäinen tunti, joka oli -60 euroa megawattitunnilta eli -6 senttiä kilowattitunnilta.

Helsingin Sanomien haastatteleman Energiateollisuuden energiamarkkinoiden johtajan Pekka Salomaan mukaan syyt tiistain poikkeukselliselle tilanteelle löytyvät tuotannon ja kulutuksen suhteesta.

– Tämä on vielä tällaista rauhallista kesäloma-aikaa, eli kulutus on aika vaatimatonta, ja tuulisähkön tarjonta on aika suurta. Sanoisin, että se on yksinkertaisin selitys, Salomaa sanoo.

Periaatteessa negatiivinen markkinahinta tarkoittaa, että sähköntuottaja maksaa sähkön kuluttajalle. Käytännössä negatiivinen hinta vähennetään sähköyhtiön perimästä marginaalista, mutta maksettavaa jää silti, sillä sähköstä maksetaan aina myös kulutuksen mukaan kiinteä siirtohinta omalle verkkoyhtiölle.