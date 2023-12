Talsa: EU-direktiivi mullistaa kodinkonemarkkinat

Euroopan parlamentti on hyväksynyt direktiiviehdotuksen, jonka mukaan kodinkonevalmistajien on jatkossa huolehdittava, että laitteita voi korjata useammin, kertoo Taloussanomat.

Right to repair eli oikeus korjata -direktiivin myötä esimerkiksi puhelinten akut on voitava vaihtaa ilman, että koko puhelin menee vaihtoon. Pesukonevalmistajien on puolestaan huolehdittava, että varaosia löytyy myös vuosien kuluttua.

Parlamentin hyväksynnän jälkeen ehdotus etenee parlamentin, komission ja jäsenmaiden kolmikantaneuvotteluihin, joissa se saa lopullisen muotonsa.

Lakien arvioidaan tulevan voimaan eri jäsenmaissa viimeistään vuosina 2025–2026.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen (kok.) mukaan direktiivin tavoitteena on, mahdollistaa tavaroiden korjaaminen myös takuun umpeutumisen jälkeen. Hänen mukaansa se tulee kuluttajalle edullisemmaksi kuin uuden tavaran hankkiminen.

– Näin edistetään ja helpotetaan viallisen tavaran korjaamista. Samalla estetään kuluttajia ostamasta uusia korvaavia tuotteita tarpeettomasti, mikä puolestaan vähentää kuluttajien menoja, Pietikäinen sanoo Taloussanomille.

Direktiivin myötä kodinkoneiden hinnat voivat nousta, sillä ne kestävät jatkossa pidempään. Myös korjauspalveluden kysynnän kasvun arvioidaan luovan työtä jäsenmaihin.